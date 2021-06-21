"Кофе на святой воде": в Киеве церковь открыла киоск "со вкусностями"

Пользователей Сети заинтересовало, платит ли церковь за такую деятельность налоги.

В Киеве возле церкви открыли киоск "Храмовые вкусности и кофе".

Об этом рассказала журналистка Оксана Павленко в Facebook.

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"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", — написала она.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на этот пост:

А если бы причащались эспрессо;

Надеюсь, кофе на святой воде;

Через пол года там будет новый храм;

Говорят, там священник варит кофе;

Надеюсь, до тела господнего в пирожках не дойдет;

Интересно, продают ли франшизу атеистам.

Также пользователей Сети заинтересовало, платит ли церковь за такую деятельность налоги: "Интересно, как они оформлены и платят ли налоги. Потому что продают ведь не церковную утварь".

Напомним, что в России князь Андрей Боголюбский, который сжег Киев, стал покровителем радиационных войск.

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