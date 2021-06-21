"Кофе на святой воде": в Киеве церковь открыла киоск "со вкусностями"

Пользователей Сети заинтересовало, платит ли церковь за такую деятельность налоги.
В Киеве возле церкви открыли киоск "Храмовые вкусности и кофе".
Об этом рассказала журналистка Оксана Павленко в Facebook.
"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", — написала она.
Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на этот пост:
- А если бы причащались эспрессо;
- Надеюсь, кофе на святой воде;
- Через пол года там будет новый храм;
- Говорят, там священник варит кофе;
- Надеюсь, до тела господнего в пирожках не дойдет;
- Интересно, продают ли франшизу атеистам.
Также пользователей Сети заинтересовало, платит ли церковь за такую деятельность налоги: "Интересно, как они оформлены и платят ли налоги. Потому что продают ведь не церковную утварь".
Напомним, что в России князь Андрей Боголюбский, который сжег Киев, стал покровителем радиационных войск.