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"Кофе на святой воде": в Киеве церковь открыла киоск "со вкусностями"

"Кофе на святой воде": в Киеве церковь открыла киоск "со вкусностями"

Оксана Павленко

Пользователей Сети заинтересовало, платит ли церковь за такую деятельность налоги.

В Киеве возле церкви открыли киоск "Храмовые вкусности и кофе".

Об этом рассказала журналистка Оксана Павленко в Facebook.

"Кофейный бизнес в Киеве достиг своего апогея. Вот у нас церковь открыла киоск, например", — написала она.

Пользователи соцсетей с юмором отреагировали на этот пост:

  • А если бы причащались эспрессо;
  • Надеюсь, кофе на святой воде;
  • Через пол года там будет новый храм;
  • Говорят, там священник варит кофе;
  • Надеюсь, до тела господнего в пирожках не дойдет;
  • Интересно, продают ли франшизу атеистам.

Также пользователей Сети заинтересовало, платит ли церковь за такую деятельность налоги: "Интересно, как они оформлены и платят ли налоги. Потому что продают ведь не церковную утварь".

Напомним, что в России князь Андрей Боголюбский, который сжег Киев, стал покровителем радиационных войск.

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