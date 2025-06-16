Кофе против болезней: ученые обнаружили новые полезные свойства напитка

Кофе / © pixabay.com

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Большинство из нас пьют кофе, чтобы проснуться и получить заряд энергии. Но новые исследования показывают, что кофе и даже чай могут иметь гораздо больше пользы для здоровья, чем мы думали. В частности, снижать риск некоторых заболеваний.

Об этом пишет Earth.

Кофе — не только бодрость

Метаанализ 2025 года обнаружил, что люди с диабетом, которые пили 1-4 чашки кофе в день, имели меньший риск сердечных заболеваний и смерти. в крови.

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Защитные свойства кофе. Некоторые исследователи заметили, что умеренное потребление кофе может быть связано с более низким уровнем общей смертности. Также кофе связан со снижением вероятности сердечно-сосудистых проблем. Антиоксиданты в кофе арабика могут защищать клетки от стресса. Некоторые сорта кофе содержат вещества, помогающие организму контролировать уровень холестерина и поддерживать активность инсулина для здорового уровня глюкозы. В сочетании со здоровым питанием несколько чашек кофе могут поддерживать общий метаболический баланс.

Почему умеренность — это главное

Для большинства здоровых взрослых безопасным пределом является около 400 миллиграмм кофеина в день (примерно 4 чашки по 240 мл). Превышение этого количества может вызвать бессонницу или нервозность. Важно отслеживать количество кофеина в каждой чашке.

Людям с сердечными заболеваниями следует соблюдать осторожность и обращать внимание на такие симптомы, как сердцебиение, если они пьют много кофе. Чрезмерное употребление кофеина также может вызвать проблемы с пищеварением или раздражительность.

Как кофе влияет на организм

Кофеин стимулирует нервную систему, повышая бдительность и концентрацию. Он блокирует вещество, вызывающее сон (аденозин), и делает нас бодрее. Кофе также способствует высвобождению дофамина и норадреналина, влияющих на настроение и энергию.

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Хотя эти эффекты преимущественно положительны, у чувствительных людей или при чрезмерном потреблении они могут вызывать беспокойство или раздражительность.

Воздействие на уровень сахара в крови и инсулин

Умеренное потребление кофе связано с улучшенной чувствительностью к инсулину. Это помогает организму более эффективно перемещать сахар из крови в клетки. Такой эффект может снизить риск развития диабета 2 типа и помочь диабетикам лучше контролировать уровень сахара.

Тем не менее, кофеин может по-разному влиять на метаболизм глюкозы у разных людей. В некоторых он может ненадолго немного повышать уровень сахара. Воздействие зависит от генетики, толерантности и сопутствующей пищи.

Кому полезен кофе?

Большинство взрослых могут употреблять кофе умеренно. Тем не менее, беременным женщинам рекомендуется ограничить ежедневное потребление кофеина до 200 мг. Детям до 12 лет Американская академия педиатрии советует полностью избегать кофеина.

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Взрослые с диабетом 2 типа, похоже, извлекают пользу от умеренного потребления кофе. Большой опрос показал, что пившие несколько чашечек кофеина ежедневно имели меньше осложнений. Если же вы чувствуете тревогу или бессонницу, следует пересмотреть потребление кофеина.

Место чая в здоровом рационе

Чай обладает схожими свойствами с кофе. Он содержит биоактивные соединения (полифенолы), которые могут поддерживать здоровье сердца и уменьшать воспаление. Это особенно важно для тех, кто контролирует уровень сахара в крови.

Зеленый чай обычно содержит меньше кофеина, чем чёрный. Несладкие версии чая помогают избежать лишних калорий. Анализ показал, что у людей с диабетом, которые выпивали до двух чашек чая в день, наблюдались положительные изменения сердечных заболеваний и смертности.

Энергетические напитки и газировка: Осторожно!

Не все напитки с кофеином все равно полезны. Энергетические напитки и газировка часто содержат огромное количество сахара, искусственных добавок и до 300 мг кофеина на банке. Их регулярное употребление связывают с учащенным сердцебиением, высоким кровяным давлением и даже госпитализацией. Для диабетиков высокое содержание сахара делает эти напитки особенно опасными.

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Многие кофейные и чайные напитки содержат добавленный сахар, сиропы или взбитые сливки. Эти добавки могут увеличить калорийность и свести на нет потенциальную пользу. Лучше пить кофе или чай с минимальным количеством сахара или без него.

Людям, чувствительным к кофеину, следует попробовать варианты без кофеина. Они все еще содержат полезные вещества. Важно адаптировать потребление кофеина к своим потребностям, а в случае сомнений обратиться за советом к врачу.

Напомним, американские ученые пришли к выводу, что употребление кофе исключительно в первой половине дня может оказывать положительное влияние на продолжительность жизни и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.