Кофейня продавала напиток с яйцами, сваренными в детской моче

В городе Дуньян, Китай, появился необычный напиток – кофе с яйцами, сваренными в детской моче.

Об этом сообщает SCMP.

Местное кафе продавало такой вариант американо за 28 юаней (около 4 долларов). По словам работников заведения, напиток пользовался спросом – в выходные продавали более сотни порций.

Основой для него стали так называемые «яйца, сваренные в детской моче» – традиционное блюдо региона. Считается, что деликатес обладает тонизирующими свойствами и может помогать избежать сонливости весной и перегрева летом.

История этого блюда, по местным легендам, уходит во времена династии Сун (960–1279 годов). Впоследствии оно даже было включено в список нематериального культурного наследия города в 2008 году.

Кофе с яйцами, сваренными в детской моче / © скриншот с видео

В кафе яйца дополнительно обжаривали, чтобы придать им хрустящей текстуры, после чего подавали вместе с кофе. Посетителям предлагали либо съесть яйцо по отдельности, либо смешать его с напитком.

Впрочем, современные медики отнеслись к такому сочетанию скептически. Врачи отмечают, что моча является продуктом жизнедеятельности организма и не имеет доказанной пользы, а также может быть опасна с точки зрения гигиены.

После того как история стала вирусной в соцсетях и вызвала волну критики, заведение решило убрать напиток из меню.

