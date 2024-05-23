Когда будет следующая война с Россией: проводница в Высшие измерения предсказала планы Путина

Ведущая в Высшие измерения Айа считает, что Россия сейчас хочет "заморозить" войну, чтобы через три года начать новое наступление и полноту оккупировать Украину.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Айа отметила, что России сейчас выгодно согласиться на "замораживание" конфликта.

"Россия хочет зафиксироваться на определенных своих локациях. А потом через три года снова напасть. Через три года они рассчитывают на полную оккупацию Украины", — сказала Айа.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводница к Высшим измерениям Айа считает, что на Россию нападет Китай. Таким образом , для страны-агрессорки это будет карма за войну против Украины.

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