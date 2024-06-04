Когда и как закончится война в Украине: ясновидящая предвидела дату и назвала важные события

Ясновидящая Аполлинария предполагает постепенное окончание войны. Она отмечает, что сейчас Украина движется к завершению боевых действий.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

"Мы приближаемся к свету в конце тоннеля. То есть мы приближаемся к тому, когда будет понятно, как договорятся и как прекратятся смерти людей. Вот это прекращение ракет, взрывов. Не сразу прекращение в прифронтовых зонах, но будет прекращение этих тревог. И с октября в этом году начнется движение в эту сторону", — сказала она

Ясновидящая отмечается, что война будет заканчиваться постепенно, резко боевые действия не прекратятся.

"Дальше — Украина начнет жить. Вернутся все законы и социальный сектор. И финал — это, конечно, открытие границ. Это будет в конце этого шлейфа", — говорит ясновидящая.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова считает, что война в Украине в 2024 году вряд ли закончится. Она отметила, что, несмотря на это, "какая-то история" закончится.

Читайте также: