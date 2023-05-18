Когда люди впервые начали целоваться и какой вирус так распространился: ученые совершили открытие

Ученые отмечают, что обезьяны бонобо целуются, чтобы проверить, здоров ли их партнер.

Ученые считают, что первый известный в мире поцелуй произошел 4500 лет назад на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют исследования древних текстов, расшифрованных ученым. Раньше считалось, что впервые люди поцеловались 3500 лет назад.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Эксперт по древней Месопотамии из Копенгагенского университета, доктор Троэльс Панк Арболл и биолог из Оксфордского университета, доктор Софи Лунд Расмуссен опубликовали новое исследование, в котором говорится, что первые известные поцелуи могли возникнуть в Месопотамии — на территории современных Ирака и Сирии. Им удалось расшифровать тексты на глиняных табличках, написанных на древнем шумерском языке.

Поцелуи были описаны в древних месопотамских текстах, начиная с 2500 г. до н.э. Однако ученые подчеркивают, что, вероятно, люди из других регионов также могли целоваться.

В одном из текстов говорилось, что поцелуями наслаждались после полового акта. В другом – описывается, как замужняя женщина чуть не была сбита с толку поцелуем другого мужчины.

Ученые отмечают, что целуются также бонобо, чтобы определить, насколько здоров партнер. Это они определяют тем, не имеет ли он неприятного запаха изо рта.

"Поцелуи – это то, что мы воспринимаем как должное, и кажется, что они всегда были рядом, но они должны были где-то начаться, и мы считаем, что они старше, чем считалось ранее. Доказательства наших ближайших родственников, бонобо и шимпанзе, свидетельствуют о том, что мы делаем это, чтобы создать ощущение близости и связи в наших отношениях, но это также может помочь нам оценить потенциального партнера, ведь неприятный запах изо рта свидетельствует о том, что с ним что-то не так, и он может быть нездоровым", — говорит доктор Софи Лунд Расмуссен.

Ученые также убеждены, что поцелуи практиковали жрецы и это было распространено в кругу семьи.

Исследователи также утверждают, что поцелуи могли оказать длительное влияние на передачу таких вирусов, как вирус простого герпеса 1 (HSV-1), вызывающий простуду.

Болезнь, известная под названием "бушана" в древних медицинских текстах из Месопотамии, может быть связана с вирусом простуды.

Ранее ученые предполагали, что древнейшие свидетельства человеческого поцелуя в губы происходят из Южной Азии 3500 лет назад.

Напомним, исследование японских ученых предлагает новую версию появления жизни на Земле. Исследователи предполагают, что совсем молодое Солнце производило очень мощные вспышки, и они могли спровоцировать создание строительных блоков, из которых появились жизненные формы на Земле.

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