Даты праздников с переходом на новый календарь изменились, а вместе с ними для украинцев есть еще некоторые нововведения.

Рождественский пост – не за горами! Он является одним из важнейших в церковном календаре. В этом году пост начинается раньше нежели 2 года назад, ведь Рождество верующие в Украине будут праздновать 25 декабря. Также он самый длительный и имеет ряд серьезных запретов. Когда начинается Рождественский пост по новому календарю, – рассказала в эксклюзиве TSN.ua Людмила Труфин.

Что такое Рождественский пост

Каждый год христиане перед Рождеством воздерживаются от мясной и молочной пищи, чтобы телесно очиститься к великому празднику. Этот период называется Рождественский пост и длится 40 дней. В народе его называют Филипповкой, потому что он начинается на следующий день после чествования святого апостола Филиппа. Именно на Филиппа – последний день, когда на столе могут быть блюда из мяса и молочные продукты.

Рождественский пост длится 40 дней и требуется, чтобы помочь христианам подготовиться к величественному празднику Рождества Христова. В течение этого времени верующие активно работают над укреплением своих связей с Богом, соблюдая постовые наставления. В древности считали, что духовное очищение охватывает не только ограничение в пище, но и освобождение от греховных поступков. Поэтому Рождественский пост – прекрасная возможность для молитвы и покаяния.

История Рождественского поста

Установление Рождественского поста имеет древнее происхождение и первые упоминания о нем датируются IV веком. Поначалу он был коротким, всего семь дней. Впоследствии в 1166 году в Византии, во времена императора Мануила и Константинопольского патриарха Луки Хрисоверга произошло "переформатирование" Филипповки и его продлили до 40 дней. И сделано это было по веской причине.

По своему значению Рождество не уступает Пасхе, потому и подготовка к нему должна быть соответствующей. Сам пост должен подчеркивать важность события, а сорокадневный срок его соблюдения означает особое приготовление к великому празднику.

Почему люди держат пост

Главная цель поста, установленного еще в ранние века христианства, – духовное очищение человека. Поэтому пост – это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, губительных страстей и привычек для того, чтобы можно было с чистым сердцем встретить праздник Рождества.

Когда начинается пост

В этом году по Юлианскому календарю, на который мы перешли в прошлом году, пост начинается 15 ноября, а заканчивается 24 декабря, в канун Рождества Христова. Тем не менее некоторые верующие придерживаются григорианского календаря, по которому пост начнется 28 ноября 2024 года и закончится 6 января 2025 года. Иерусалимский.

Переход ВТО на юлианский календарь — это большой шаг от российской церкви, которая и выступала против календарной реформы, открыто поддерживает войну и покрывает коллаборантов и представителей, являющихся последней надеждой Путина в Украине.

Что можно и нельзя есть

Рождественский пост имеет три основных этапа, в каждом из них есть определенные ограничения в пище. Но есть продукты, которые категорически запрещено употреблять на протяжении всего постирования, такие, как молочная продукция, то есть и сыр, и сметану, и молоко, сливки, йогурт, и даже, сливочное масло, разумеется, нельзя есть мясо. В то же время от недели зависит, что можно есть на Рождественский пост. Если говорить поэтапно, то во время первого можно есть рыбу и пить вино по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. В понедельник можно также добавлять горячие блюда без масла, а в среду и пятницу – сухое питание.

Во время второго этапа можно есть растительную пищу без масла, по понедельникам, по вторникам и четвергам к блюдам можете добавлять масло. В среду и пятницу соблюдайте сухое питание. А на выходных можно добавить в рацион рыбу и масло.

На третьем этапе, который считается самым строгим, можно есть горячие блюда без растительного масла во вторник и четверг, масло в еду разрешено добавлять только в субботу и воскресенье. А вот понедельник, среда и пятница — сухое питание. В то же время запрещается есть яйца. Нельзя есть и мясные бульоны, и отдельно мясо. Можно есть фрукты и овощи, грибы, каши, мед, орехи и бобовые.

Кто может не поститься

Есть те, кому можно не поститься, и это не будет грехом, говорят служители. И если вы раньше не постились и в то же время испытываете определенные проблемы со здоровьем, лучше проконсультироваться с врачом.

Церковь позволяет пропускать пост беременным, кормящим детей, пожилым людям, детям до 12 лет. Также поститься нельзя тем, кто имеет тяжелые болезни, такие как рак, диабет, туберкулез, язву желудка, вирусный гепатит, гастрит с повышенной кислотностью, анемию, нервные расстройства. Украинцам следует обратить внимание и на то, что разрешается не поститься военным и жителям зоны боевых действий, не имеющих такой возможности.

Почему Рождественский пост – это не диета

В то же время следует помнить, что Рождественский пост – это не диета. Диетология Наталья Самойленко в комментарии сайту TSN.ua рассказала, что во время поста действительно можно похудеть, однако есть нюанс.

"Да, если не заменять белок простыми углеводами и высококалорийными продуктами. Но даже если вы контролируете себя, после завершения поста и вхождения в привычный режим питания цифры на весах начнут бежать вверх", — сказала она.

Наталья Самойленко отметила, что у некоторых людей отказ от животной пищи может негативно отразиться на организме.

Вы увеличиваете употребление соков, фруктов, овощей, злаковых и т.д. Для здорового организма это плюс, но если у вас повышенная кислотность или язва желудка – планируйте визит к гастроэнтерологу. Бобовые противопоказаны при панкреатите из-за большого количества клетчатки. Для ее переваривания поджелудочная железа, ослабленная болезнью, будет работать в турборежиме, выделяя огромную армию ферментов, как следствие – боль, чувство тяжести, усиление газообразования, метеоризм, нарушение дефекации, тошнота. Организм не получает D. Возникает ряд нарушений:

белковое недоедание;

мегалобластная анемия;

расстройства пищеварительной системы;

нарушение менструального цикла;

обострение хронических заболеваний.”

Диетология говорит, что употребление продуктов, богатых углеводами может привести к еще большему повышению уровня сахара. За красную линию попадают больные сахарным диабетом. В то же время, Наталья Самойленко отметила, что во время поста есть и положительные моменты для организма.

Есть. Но при условии сбалансированности! В случае правильного питания вы – счастливый обладатель или обладательница обновленных эритроцитов и сосудов, сниженного уровня плохого холестерина и улучшенных метаболических процессов.

Любой пост – это, прежде всего, состояние души и ваши отношения с Богом. Поэтому готовиться к Рождеству в первую очередь нужно искренней молитвой и добрыми делами.

Напомним, что и в какие даты отныне будет праздновать ПЦУ : День святого Николая будем праздновать 6 декабря, Крещение 6 января, Покров 1 октября, День святого Василия 1 января, Святой Вечер 24 декабря. Если запутались или забыли, то новые даты легко вычислить и самостоятельно: от старой даты вычитаете число 13 и имеете ответ.

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