Когда начинается старость: ученые назвали неожиданный возраст
Чувствуешь себя стариком — ученые наконец-то определили возраст, когда человек официально считается «пожилым».
Задумывались ли вы, во сколько лет человек переходит в категорию «стариков»? Современные исследования разрушают старые стереотипы, доказывая, что цифра в паспорте — это далеко не главный показатель.
Об этом пишет Daily Mail.
Согласно опросу, в котором приняли участие более 2000 участников, человека считают стариком с 69 лет.
Результаты станут плохой новостью для 69-летних знаменитостей, включая Тома Хенкса, Ким Кетролл и Стива Харви.
Для опроса выбрали тысячи взрослых британцев о том, когда, по их мнению, действительно начинается старение. Предыдущие исследования показали, что старость начинается уже в 62 года.
Однако новые данные свидетельствуют о том, что отношение британцев к возрасту меняется.
«Хотя мы можем откладывать идею „старости“ дальше в будущее, данные свидетельствуют о том, что многие из нас все еще откладывают привычки, помогающие нам хорошо стареть», — объяснила коуч по здоровью Донна Бартоли.
Предыдущие исследования выявили четкую разницу между тем, как разные поколения воспринимают старение.
Недавний опрос 4000 человек показал, что хотя представители поколения бэби-бумеров (родившиеся между 1946 и 1964 годами) считают, что старость начинается в 67 лет, их дети и внуки считают, что она наступает гораздо раньше.
Опрос также показал, что представители поколения Z считают, что когнитивный спад начинается в 62 года, в то время как борьба с адаптацией к технологиям начинается на три года раньше, в 59 лет.
Пять ключевых этапов мозга
0-9. Детство
9-32. Подростковый возраст
32-66. Взрослая жизнь
66-83. Раннее старение
С 83 лет. Позднее старение
