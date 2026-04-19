Когда начинается старость: ученые назвали неожиданный возраст

Цифра в паспорте лжет: когда на самом деле начинается старость

Задумывались ли вы, во сколько лет человек переходит в категорию «стариков»? Современные исследования разрушают старые стереотипы, доказывая, что цифра в паспорте — это далеко не главный показатель.

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно опросу, в котором приняли участие более 2000 участников, человека считают стариком с 69 лет.

Результаты станут плохой новостью для 69-летних знаменитостей, включая Тома Хенкса, Ким Кетролл и Стива Харви.

Для опроса выбрали тысячи взрослых британцев о том, когда, по их мнению, действительно начинается старение. Предыдущие исследования показали, что старость начинается уже в 62 года.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что отношение британцев к возрасту меняется.

«Хотя мы можем откладывать идею „старости“ дальше в будущее, данные свидетельствуют о том, что многие из нас все еще откладывают привычки, помогающие нам хорошо стареть», — объяснила коуч по здоровью Донна Бартоли.

Предыдущие исследования выявили четкую разницу между тем, как разные поколения воспринимают старение.

Недавний опрос 4000 человек показал, что хотя представители поколения бэби-бумеров (родившиеся между 1946 и 1964 годами) считают, что старость начинается в 67 лет, их дети и внуки считают, что она наступает гораздо раньше.

Опрос также показал, что представители поколения Z считают, что когнитивный спад начинается в 62 года, в то время как борьба с адаптацией к технологиям начинается на три года раньше, в 59 лет.

Пять ключевых этапов мозга

0-9. Детство 9-32. Подростковый возраст 32-66. Взрослая жизнь 66-83. Раннее старение С 83 лет. Позднее старение

