Когда начнутся мирные переговоры России и Украины: шаман ответила

Шаман и экстрасенс Сейраш предусмотрела, что мирные переговоры могут начаться тогда, когда Россия осознает реальную угрозу из-за войны против Украины.

Об этом она сказала в интервью ютуб-каналу "ТОР".

"На этом этапе войны Россия не совсем заинтересована в мире, они русские готовы к переговорному процессу на своих условиях, нас не устраивают их условия. Переговорный процесс возможен, когда условия будут устраивать нас. К сожалению или к счастью, мы дойдем до политического урегулирования. Потому что сейчас Россия говорит - сделайте так, как я хочу. Они хотят еще больше закрепить успех, чтобы иметь еще большее давление. Поэтому они не унимаются, вот в чем проблема", - считает она.

Шаман считает, что единственное, что может заставить РФ сесть за стол переговоров на условиях Украины - это военный шантаж.

"Ставишь под угрозу болезненные и важные для них точки - все, дальше торгуешься", - считает Сейраш.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, мастер китайской метафизики назвал событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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