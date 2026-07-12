Когда наступит конец света? : ученые ошеломили новым прогнозом

Конец света / © Pixabay

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По новым оценкам ученых, конец света может наступить через 1,8 миллиарда года. Согласно свежим исследованиям, последним исчезнет растительный мир.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на научную статью в журнале JGR Atmospheres.

Почему погибнет человечество

Ученые прогнозируют, что аномальная жара в конечном счете сделает Землю слишком теплой для выживания большинства растений. Это приведет к падению уровня углекислого газа, которое может лишить растения фотосинтеза.

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Последними, кто удержится, вероятно, будут кактусы и другие растения, адаптированные к засухе. Люди и другие животные погибнут задолго до этого.

«Конечная продолжительность жизни биосферы Земли ограничена из-за постоянного увеличения яркости Солнца по мере его старения. Она может просуществовать до 1,8 миллиарда лет, примерно в то же время, когда Земля потеряет свои океаны в пользу космоса», — считают исследователи в журнале JGR Atmospheres.

Главные выводы исследования ученых

Для исследования команда ученых из Университета Колорадо в Боулдере и Blue Marble Space в Сиэтле использовала сложную климатическую модель, чтобы смоделировать, как будет изменяться среда Земли в течение следующих двух миллиардов лет, поскольку Солнце будет постепенно ярче.

Ученые отметили, что в ходе нового исследования они учитывали изменения климата — температуры, облачности, осадков, океанов и атмосферной циркуляции. Ученые протестовали два экстремальных сценария:

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один, при котором содержание углекислого газа постепенно уменьшается,

и другой, при котором газ остается примерно постоянным, несмотря на аномальную жару.

Моделирование проводилось без учета любой эволюции растительного мира или каких-либо потенциальных технологических достижений, достигнутых человеком. По словам команды, оба эти фактора могут влиять на то, как долго растения выживают на Земле.

По итогам исследования ученые пришли к выводу, что растительная жизнь может существовать почти до тех пор, пока Земля не станет терять свои океаны и не станет окончательно непригодной для жизни, поскольку солнце продолжает светить ярче.

«Жизнь на Земле устойчива, и ограничения, вызванные термическим стрессом или углекислым голоданием, могут отражать только наши наблюдения за биосферой сегодня, а не жесткие ограничения относительно того, как может эволюционировать биосфера», — подчеркнули американские ученые.

Раньше мы рассказывали, в какие сумасшедшие идеи конспирологов до сих пор верят люди, среди них конец света.

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