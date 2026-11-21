Почему Новый год празднуют 1 января / © pexels.com

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На самом деле дата Нового года менялась на протяжении веков. Когда разные народы начинали отсчет нового года весной, осенью или даже привязывали его к определенным природным явлениям. Рассказываем, как появилось привычное нам празднование, почему оно приходится на январь и какие интересные новогодние обычаи сохранились в других странах.

Когда празднуют Новый год 2027 года

Новый год 2027 год наступит в ночь с четверга, 31 декабря, на пятницу, 1 января 2027 года. Именно в полночь начнется новый календарный год.

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По григорианскому календарю, которым пользуется большинство стран мира, первым днем года считается 1 января. Поэтому основные празднества начинаются вечером 31 декабря. Люди собираются с родными и друзьями, накрывают праздничный стол, вспоминают события уходящего года и делятся планами на будущее.

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В то же время в мире немало других дат празднования Нового года. К примеру, Китайский Новый год ежегодно приходится на разные числа в конце января или в феврале. Рош га-Шана, еврейский Новый год, отмечают осенью, а дата исламского Нового года меняется в соответствии с лунным календарем.

Почему Новый год празднуют 1 января

Обычай встречать Новый год первого января пришел к нам из Древнего Рима. Однако задолго до этого люди уже праздновали начало нового года. Правда, выбирали для этого совсем другие даты.

Одни из самых древних известных празднований происходили в Вавилоне примерно 4000 лет назад. Начало года там связывали с первым новолунием после весеннего равноденствия. Праздник назывался Акита, длился 11 дней и сопровождался торжественными церемониями, посвященными богам.

У других народов дата зависела также от природных циклов. К примеру, древние египтяне связывали начало года с разливом Нила. От этого события зависел урожай, а значит, и благосостояние всего населения.

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У римлян сначала год начинался весной. Впоследствии календарь сменили, прибавив к нему январь и февраль. Окончательно закрепить 1 января как начало года помогла реформа Юлия Цезаря.

В 46 году до нашей эры римский правитель ввел новый календарь, получивший название юлианского. Первым днем года стало 1 января.

Кстати, название самого месяца также имеет древнеримские корни. Январь посвятили Янусу — богу начал, завершений и переходов. Его изображали с двумя лицами: одно смотрело назад, в прошлое, другое вперед, в будущее. Символично, что этот месяц стал началом нового календарного цикла.

Как Новый год получил привычную для нас дату

Несмотря на реформу Юлия Цезаря, европейцы не всегда встречали Новый год 1 января. В средневековье в разных странах начало года приходилось на разные даты.

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Где-то его праздновали на Рождество, 25 декабря, в других местностях — 25 марта, на Благовещение. Были регионы, где начало нового года определяли по Пасхе. Поэтому даже в пределах Европы календари могли существенно отличаться.

Ситуация начала меняться после еще одной важной реформы. В 1582 году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь, который впоследствии получил название григорианского. Он учитывал продолжительность солнечного года и постепенно распространился в разных странах.

Именно эта календарная система сегодня используется в большинстве государств для гражданского исчисления. Соответственно, 1 января стало общепринятой датой начала нового года.

Как празднуют Новый год в разных странах мира

В каждой стране есть свои новогодние обычаи. Одни народы верят, что определенные блюда принесут деньги и достаток, другие соблюдают древние обряды или имеют необычные способы встречи в полночь.

Вот несколько традиций, которые могут удивить.

Испания: 12 виноградин на удачу

Испанцы имеют необычный обычай: с первыми ушибами часов в полночь нужно съесть 12 виноградин. Каждая из них символизирует один месяц в следующем году. Считается, что тот, кому удастся справиться с заданием, получит удачу все следующие 12 месяцев.

Италия: чечевица для финансового благополучия

На итальянском новогоднем столе часто можно увидеть чечевицу. Ее форма напоминает маленькие монеты, поэтому блюдо ассоциируется с деньгами и изобилием. В некоторых регионах чечевицу подают вместе со свининой.

Япония: 108 ударов колоколов

В Японии новогоднюю ночь сопровождает давняя буддийская традиция. В храмах звонят в колокола 108 раз. По буддийским верованиям, каждый удар символизирует избавление от одного из человеческих желаний и страстей, мешающих жить в гармонии.

Нидерланды: праздничные пончики олиболлен

В Нидерландах на Новый год готовят олиболлен — небольшие шарики из теста, обжаренные в масле. К ним часто добавляют изюм или другие начинки. Такую выпечку можно найти на праздничных ярмарках и уличных киосках.

Шотландия: кто первым зайдет в дом

В Шотландии до сих пор помнят традицию first-footing. Она состоит в том, что первый гость, который переступит порог дома после полуночи, якобы определяет, каким будет следующий год для хозяев.

По поверьям, особенно желанным гостем считался темноволосый мужчина. Он должен был принести с собой небольшие подарки — хлеб, уголь или виски. Каждый из них имел свое символическое значение: достаток, тепло и гостеприимство.

США: хрустальный шар на Таймс-сквер

Пожалуй, одну из самых известных новогодних традиций можно увидеть в Нью-Йорке. Ежегодно на Таймс-сквер собираются тысячи людей, чтобы вместе встретить Новый год и посмотреть на опускание большого хрустального шара.

Эта церемония впервые прошла в 1907 году. С этого момента она стала неотделимой частью американского празднования, а прямую трансляцию смотрят миллионы людей в разных уголках мира.

Откуда пошла традиция загадывать желания на Новый год

В преддверии Нового года многие составляют списки целей, обещают себе изменить привычки, больше путешествовать, заняться спортом или наконец осуществить давнюю мечту. Оказывается, традиция давать себе новогодние обещания имеет очень давние корни.

Ее связывают с вавилонянами, которые во время празднования Акита давали обещания своим богам. К примеру, люди могли пообещать вернуть заемные вещи или рассчитаться с долгами. Они верили, что соблюдение этих обещаний поможет получить благосклонность богов и обеспечит удачу на следующий год.

Впоследствии обычай изменился. Теперь люди чаще обещают что-то себе: найти новую работу, отказаться от вредных привычек, уделять больше внимания семье или научиться чему-нибудь новому.

Пожалуй, именно желание начать год с чистого листа до сих пор делает этот праздник особенным для многих людей.

FAQ

Когда празднуют Новый год 2027?

Новый год 2027 года будет встречаться в ночь с 31 декабря на 1 января 2027 года. Именно в полночь начнется новый календарный год. 1 января 2027 года приходится на пятницу.

Почему Новый год отмечают именно 1 января?

Традиция праздновать Новый год 1 января происходит из Древнего Рима. В 46 году до нашей эры Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, по которому год начинался именно в этот день. Позже дату закрепил григорианский календарь, введенный в 1582 году.

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