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Когда собаку лучше не выводить на улицу: температура, после которой возрастает риск
Признаками переохлаждения могут быть дрожь, нытье, поднимание лап и нежелание двигаться. При таких симптомах собаку нужно как можно быстрее унести в тепло.
При сильном похолодании владельцам собак советуют внимательнее следить за состоянием животных и сокращать время прогулок. Для части собак опасной может стать уже температура около 0°, а при морозе примерно -4° и ниже длительных прогулок рекомендуют отказаться.
Об этом говорится в материале Mirror.
Особенно чувствительны к холоду маленькие собаки, щенки, пожилые животные, а также породы с короткой или тонкой шерстью и худощавым телосложением.
Такие собаки могут чувствовать себя некомфортно даже при температуре около +5°. При 0° для них риски уже существенно возрастают, поэтому прогулку лучше сократить или по возможности отложить.
В то же время, единого температурного предела для всех собак нет. Большие породы с густой шерстью обычно лучше переносят мороз, тогда как небольшие или короткошерстные животные замерзают гораздо быстрее.
Как понять, что собаке холодно
Длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению, обморожению, а также трещинам на лапах, подушечкам и носу.
Среди признаков того, что собака мерзнет:
дрожь;
нытье;
нежелание двигаться;
поднятия лап;
попытки найти теплое место;
дезориентация.
Если появились такие симптомы, животное нужно унести в теплое помещение и постепенно согреть. За подозрения на переохлаждение следует обратиться к ветеринару.
Как защитить собаку от мороза
Для короткошерстных и худощавых собак в холодную погоду можно использовать специальную теплую одежду. Также следует сократить продолжительность прогулок и по возможности выходить на улицу в самую теплую часть дня.
Движение помогает животному согреваться, поэтому во время прогулки лучше не стоять долго на одном месте. В то же время состояние собаки остается главным ориентиром: если она начинает дрожать, поджимать лапы или проситься домой, прогулку следует завершить.
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