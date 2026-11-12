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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Когда собаку лучше не выводить на улицу: температура, после которой возрастает риск

Признаками переохлаждения могут быть дрожь, нытье, поднимание лап и нежелание двигаться. При таких симптомах собаку нужно как можно быстрее унести в тепло.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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При какой температуре нельзя выгуливать собаку

При какой температуре нельзя выгуливать собаку / © pexels.com

При сильном похолодании владельцам собак советуют внимательнее следить за состоянием животных и сокращать время прогулок. Для части собак опасной может стать уже температура около 0°, а при морозе примерно -4° и ниже длительных прогулок рекомендуют отказаться.

Об этом говорится в материале Mirror.

Особенно чувствительны к холоду маленькие собаки, щенки, пожилые животные, а также породы с короткой или тонкой шерстью и худощавым телосложением.

Такие собаки могут чувствовать себя некомфортно даже при температуре около +5°. При 0° для них риски уже существенно возрастают, поэтому прогулку лучше сократить или по возможности отложить.

В то же время, единого температурного предела для всех собак нет. Большие породы с густой шерстью обычно лучше переносят мороз, тогда как небольшие или короткошерстные животные замерзают гораздо быстрее.

Как понять, что собаке холодно

Длительное пребывание на морозе может привести к переохлаждению, обморожению, а также трещинам на лапах, подушечкам и носу.

Среди признаков того, что собака мерзнет:

  • дрожь;

  • нытье;

  • нежелание двигаться;

  • поднятия лап;

  • попытки найти теплое место;

  • дезориентация.

Если появились такие симптомы, животное нужно унести в теплое помещение и постепенно согреть. За подозрения на переохлаждение следует обратиться к ветеринару.

Как защитить собаку от мороза

Для короткошерстных и худощавых собак в холодную погоду можно использовать специальную теплую одежду. Также следует сократить продолжительность прогулок и по возможности выходить на улицу в самую теплую часть дня.

Движение помогает животному согреваться, поэтому во время прогулки лучше не стоять долго на одном месте. В то же время состояние собаки остается главным ориентиром: если она начинает дрожать, поджимать лапы или проситься домой, прогулку следует завершить.

Напомним, некоторые популярные породы собак могут нуждаться в дорогостоящем лечении или особом уходе. Ветеринарка Рэйчел Сиу рассказала, какие пять пород она лично бы не выбрала и почему.

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