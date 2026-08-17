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Когда солить суп — в конце или начале приготовления: секрет кулинаров
Когда солить мясо, а когда овощи: кулинары раскрыли секрет правильного приготовления супов.
Добавление соли во время приготовления супа — это не просто вопрос вкуса, а настоящая кулинарная химия. То, в какой момент соль попадет в кастрюлю, прямо влияет на мягкость мяса, насыщенность бульона и готовность овощей.
Когда лучше солить суп — в начале приготовления, когда вода еще холодная, или уже в конце, когда блюдо почти готово, советует издание Pyszności.
Соль влияет не только на вкус супа, но и структуру ингредиентов. Соленое мясо в бульоне становится несколько жестче и отдает меньше вкуса. Если посолить бульон заранее, мясо получится сухим и жестким, а сама похлебка потеряет глубокий мясной вкус.
Супы на основе бобовых тоже не выиграют от поспешного добавления соли. Томатный суп, приготовленный из свежих помидоров, — это совсем другая история.
Когда лучше солить бульон
При приготовлении бульона необходимо терпение. Бульон получается самым вкусным и ароматным, если сначала варить его на медленном огне с мясом и костями, а затем добавлять овощи.
Слишком быстрое добавление соли в бульон приведет к поверхностному, безвкусному вкусу. Для лучшего результата повара советуют добавлять соль примерно за 15–20 минут до конца варки, когда бульон загустеет до желаемой консистенции. Соль способствует более быстрому размягчению овощей, поэтому задержка с добавлением этой добавки также позволяет получить вкусные и плотные дополнения.
Будьте осторожны с фасолью, горохом и чечевицей
Супы с бобовыми следует солить только в конце, когда ингредиенты уже стали мягкими. Соль замедляет разварку кожуры бобов, из-за чего они могут остаться твердыми даже после нескольких часов на огне.
Также помните, что сначала нужно замочить бобовые и слить воду. Используйте свежую воду для приготовления супа; это облегчит переваривание бобовых.
Также важно время добавления кислых ингредиентов. Помидоры, уксус, лимонный сок, закваска или маринованные овощи могут сделать овощи и бобовые жесткими, поэтому лучше оставить эти добавки в суп на конец. Будьте осторожны с количеством соли, используя маринованные огурцы или квашеную капусту — огуречный суп или капустный суп приобретут вкус даже без добавления соли.
Соль помогает с супами, приготовленными из сезонных овощей
Если вы сначала обжариваете или пассируете лук, морковь или грибы, щепотка соли поможет им быстрее выпустить сок и раскрыть аромат. Нарезанные кубиками овощи, очищенные от кожуры, сначала заливают крутым кипятком. Далее их посыпают солью, что помогает им быстрее размягчиться.
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