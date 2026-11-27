Когда украшают елку

Реклама

В разных странах мира существуют свои традиции украшения рождественской елки. Где-то ее устанавливают еще в конце ноября, а где-то ждут до самого Сочельника. Различаются и даты, когда праздничное дерево убирают: одни семьи делают это сразу после Нового года, другие покидают елку до середины января или даже до февраля.

Эти обычаи связаны с религиозными праздниками, местной культурой и древними народными поверьями. В некоторых странах даже существуют особые обряды прощания с рождественской елкой. Рассказываем, когда ставят и убирают праздничное дерево в Украине и других странах.

Реклама

Когда ставят и убирают елку в Украине

В Украине нет единой даты, когда нужно устанавливать новогоднюю или рождественскую елку. Одни семьи начинают украшать дом в начале декабря, другие делают это ближе к Рождеству.

Реклама

После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новый календарь важными ориентирами для многих украинцев стали следующие даты:

6 декабря — День святого Николая, к которому некоторые семьи уже украшают дом;

24 декабря — Сочельник, когда можно завершить подготовку к Рождеству;

25 декабря — Рождество Христово.

Эти даты закреплены в обновленном церковном календаре. В то же время, ни одна из них не является обязательным днем установки елки.

Убирать елку в Украине также могут в разное время. Часть семей делает это после Нового года, другие ждут Крещения, которое по новому церковному календарю отмечают 6 января.

Некоторые украинцы продолжают соблюдать привычные для своей семьи дат по старому календарю, поэтому оставляют праздничные украшения до второй половины января.

Реклама

Стоит отметить, что рядом с елкой в украинской рождественской культуре существует традиция устанавливать дидуха — обрядовый сноп из колосьев, связанный с чествованием предков, семейным благополучием и урожаем.

Германия и Австрия: елку традиционно украшают в сочельник

В Германии особое место в рождественских традициях занимает 24 декабря. Именно на Сочельник семьи традиционно устанавливали или окончательно украшали рождественскую елку. В некоторых семьях праздничное дерево даже скрывали от детей до вечера, чтобы украшенная елка стала для них сюрпризом.

Однако сегодня эту традицию придерживаются не все. Во многих немецких жилищах елка появляется раньше — в начале Адвента или в течение декабря. Адвент — это период подготовки к Рождеству, охватывающий четыре недели перед праздником. В 2026 году он начинается 29 ноября.

В Австрии также сохранилась традиция украшать елку непосредственно перед Рождеством, хотя современные семьи нередко делают это раньше.

Реклама

Обычно рождественские украшения оставляют до 6 января, когда отмечают Богоявление, известное также как праздник Трех Царей. В то же время отдельные семьи убирают елку раньше или позже.

Великобритания: когда ставят елку и почему убирают ее 5 января

В Великобритании рождественскую елку обычно устанавливают в конце ноября или начале декабря. Многие семьи украшают ее в первые декабрьские выходные, чтобы создать праздничную атмосферу задолго до Рождества, которое отмечают 25 декабря.

А вот с уборкой елки связана давняя традиция. В Великобритании рождественский период длится 12 дней — с 25 декабря по 5 января включительно . Последний вечер этого периода называют Двенадцатой ночью (Twelfth Night). На следующий день, 6 января, христиане отмечают Богоявление.

По распространенному британскому обычаю, елку и другие рождественские украшения убирают 5 января, хотя в некоторых семьях это делают 6 января. Существует даже народное поверье, что оставлять праздничные украшения после завершения рождественского периода до неудачи.

Однако так было не всегда. Как объясняют в британской организации English Heritage, в средневековой Англии рождественские украшения традиционно оставляли до 2 февраля — праздника Сретения Господня.

США и Канада: праздничные деревья появляются еще в ноябре

В Соединенных Штатах начало рождественского сезона традиционно связывают с Днем благодарения, который отмечается в четвертый четверг ноября. На следующий день многие американцы начинают украшать дома, устанавливать елки и включать рождественскую иллюминацию.

В 2026 году День благодарения в США выпадает на 26 ноября, поэтому для многих семей праздничная подготовка начнется 27–29 ноября.

В Канаде ситуация несколько иная. Хотя рождественские елки там тоже нередко украшают в конце ноября или начале декабря, связывать эту традицию с канадским Днем благодарения было бы неправильно. Дело в том, что в Канаде День благодарения отмечается во второй понедельник октября, а не в конце ноября, как в США.

И в США, и в Канаде нет общеобязательной даты, когда нужно убирать елку. Часть семей делает это сразу после Нового года, другие покидают дерево до 6 января или дольше.

Италия: елку устанавливают 8 декабря, а убирают после праздника Бефани

В Италии одной из важнейших дат начала рождественского сезона является 8 декабря — праздник Непорочного Зачатия Девы Марии. Именно в этот день многие итальянские семьи традиционно украшают елку и устанавливают рождественский вертеп.

Праздничное убранство обычно остается в жилищах до 6 января — дня Богоявления, или Эпифании. В Италии дата имеет еще одну интересную особенность. В ночь на 6 января, по народным преданиям, к детям приходит Бефана — сказочная старуха, которая приносит подарки и сладости. Поэтому сам праздник Бефани для многих итальянцев символизирует завершение рождественского периода.

Испания: рождественские украшения оставляют до прихода Трех Королей

В Испании рождественские елки традиционно начинают устанавливать в начале декабря. Одной из самых распространенных дат является 8 декабря – праздник Непорочного Зачатия Девы Марии. Однако сегодня многие испанцы украшают свои дома раньше, еще в конце ноября.

В отличие от многих других стран, в Испании рождественские празднества не завершаются 25 декабря. Впереди детей ждет еще один важный праздник — День Трех Королей, который отмечают 6 января. По христианской традиции, Три мудреца с Востока, которых в Испании называют Тремя Королями, пришли к новорожденному Иисусу с дарами. Именно с этой библейской историей связан испанский обычай дарить детям подарки на Богоявление.

Вечером 5 января в городах Испании проходят красочные праздничные парады. По улицам проезжают украшенные платформы с участниками в образах Трех Королей, поздравляющих детей и раздающих сладости. А утром 6 января дети находят подарки, которые по традиции оставили им сказочные гости.

Именно поэтому в Испании елки и другие рождественские украшения обычно оставляют до 6 января, а убирают по завершении празднований.

Праздник Трех Королей в Испании

Польша: елка на сочельник и традиция хранить украшения до февраля

В Польше украшение рождественской елки традиционно связано с Вигилией — Сочельником 24 декабря. В прошлом дерево нередко устанавливали именно в этот день, перед праздничным ужином.

Сегодня многие польские семьи украшают елку раньше, в частности в начале декабря. Одной из популярных дат является 6 декабря — Николайки, когда отмечают День святого Николая.

После Рождества праздничное дерево может оставаться в доме до 6 января — праздника Трех Королей.

Однако в Польше существует и традиция хранить рождественские украшения до 2 февраля — Сретение Господня, хотя сегодня ее придерживаются далеко не все.

Таким образом, в польских семьях елка может стоять как несколько недель, так и больше месяца.

Швеция: 13 января елку торжественно разбирают

Одна из интереснейших традиций завершения рождественского сезона существует в Швеции. Здесь с уборкой елки связан отдельный праздник — День святого Кнута (Tjugondag Knut), который отмечают 13 января. Его название связано с двадцатым днем рождественского периода. По традиции именно в этот день шведы завершают празднование Рождества и убирают рождественские деревья.

Особенно интересен обычай julgransplundring, который можно перевести как «разграбление елки». Раньше деревья украшали не только игрушками, но и сладостями, орехами и другим лакомством. Когда праздники завершались, дети могли снять и съесть эти украшения. Впоследствии это превратилось в отдельную семейную традицию: дети и взрослые собирались у елки, пели, танцевали, а затем снимали украшения.

Важно, что эта дата характерна, прежде всего, для шведской традиции. Не стоит считать 13 января общим днем уборки елок во всех скандинавских странах.

Прощание с елкой в Швеции

Например, в Норвегии распространен обычай готовить дом к Рождеству 23 декабря — в так называемый Малый Сочельник (Lille julaften). А даты завершения праздничного сезона могут отличаться в зависимости от семьи.

Новости партнеров

Новости партнеров