"Когда уже будут внуки": женщина резко пристыдила свекровь из-за надоедливого вопроса
Женщина придумала, как ответить свекрови на вопрос о детях.
Женщина резко пристыдила свою свекровь из-за постоянного вопроса о внуках.
Об этом рассказала пользовательница Reddit
Женщина рассказала, что после свадьбы ее свекровь начала спрашивать о внуках. Это она слышала не только во время личной встречи, но и во время семейных празднований.
Невестка отметила, что это было так часто, что вопросы свекрови ей уже надоели и она решила придумать, как ее пристыдить.
«Со временем я придумала идеальный ответ и просто ждала, чтобы наступил удачный момент», — рассказала она.
На одном из семейных праздников свекровь снова начала надоедать невестке вопросом о внуках. Тогда женщина резко ответила: «А если бы я вам ответила, что мы стараемся, но у нас проблемы, вы бы об этом больше не спрашивали?».
После этого надоедливые вопросы действительно прекратились. Автор добавила, что у них с мужем появились дети только после этого, как они уже были готовы и именно свекровь первая узнала о беременности.
В комментариях поддержали женщину, они отметили, что такой вопрос является нетолерантным и травмирующим.