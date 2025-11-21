Когда ужинать, чтобы худеть зимой: эксперт назвала идеальное время

Еда / © Freepik

Реклама

С наступлением более коротких дней, наши внутренние биологические часы, или циркадный ритм, требуют корректировки времени приема пищи. Эксперты по питанию советуют смещать время ужина на более ранний, чтобы улучшить метаболизм, сон и общее самочувствие.

Об этом пишет Daily Mail.

Профессор Кэтрин Нортон, доцент кафедры спорта и питания во время физических упражнений в Университете Лимерика, пояснила, что согласование времени еды с естественными ритмами тела может помочь поддерживать энергию и настроение.

Реклама

Идеальное время для ужина

Эксперт отмечает, что зимой «обращать внимание на то, когда вы едите, может быть так же важно, как и что вы едите». Это связано с тем, что пищеварение, высвобождение гормонов (включая помогающих со сном), а также сжигание калорий подчиняются циркадным ритмам.

Профессор Нортон советует, что ужин следует закончить между 17:30 и 19:00. Прием пищи должен состояться по крайней мере за два-три часа до сна.

Научное подтверждение

Советы базируются на растущей области «хрононутриции», которая исследует, как время еды влияет на здоровье. Одно исследование показало, что люди, которые ужинали в 22:00, имели на 20% высшие пики сахара в крови и сжигали на 10% меньше жира, чем те, кто ел в 18:00. Большой обзор 29 исследований показал, что раннее употребление пищи и потребление большей части калорий в начале дня способствует большей потере веса, снижению артериального давления, уровня сахара в крови и холестерина.

Кроме того, поздние приемы пищи связаны с повышенным риском ожирения и диабета 2 типа. Хотя согласование времени приема пищи с циркадным ритмом является перспективным способом предотвращения метаболических состояний, эксперт отмечает гибкость:

Реклама

«Настоящим ключом является целеустремленность — делать выбор, который служит вашему здоровью, а не жесткие правила, создающие стресс. Самый здоровый ритм — это тот, который гармонизирует как с вашей биологией, так и с вашим образом жизни», — отметила Кэтрин Нортон.

Если поздние тренировки или ужин с друзьями неизбежны, профессор Нортон советует сосредоточиться на качестве пищи. Выбирайте более легкие и сбалансированные блюда и обязательно делайте перерыв между едой и сном в два-три часа.

Напомним, после 60 лет жизни входит в новую фазу — более спокойную, но очень ценную. Это период, когда организм нуждается в особом отношении, а здоровье становится главным ресурсом. Именно поэтому некоторые привычки, которые казались вполне безопасными и приемлемыми в молодости, в старшем возрасте могут вредить. Отказавшись от них, можно не только улучшить самочувствие, но и наполнить свою жизнь вдохновением и радостью.