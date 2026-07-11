Когда узнаете, что означает PPS на зарядном устройстве, больше никогда не будете заряжать телефон наугад

Что такое PPS в зарядке / © pexels.com

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Именно поэтому все больше производителей рекомендуют обращать внимание на поддержку PPS (Programmable Power Supply) — технологии, о которой многие пользователи даже не слышали.

Что такое PPS

PPS (Programmable Power Supply) — это расширение стандарта USB Power Delivery (USB PD), которое позволяет зарядному устройству динамически изменять напряжение и силу тока в соответствии с потребностями смартфона. В отличие от обычных зарядок, работающих с фиксированными параметрами, PPS постоянно общается с телефоном и подает именно столько энергии, сколько нужно в конкретный момент.

Почему это важно

Во время быстрой зарядки батарея нагревается. Чем выше температура, тем быстрее изнашивается аккумулятор.

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Благодаря PPS зарядное устройство:

плавно регулирующее напряжение;

уменьшает нагрев смартфона;

обеспечивает максимально возможную скорость зарядки;

повышает энергоэффективность;

помогает продлить срок службы аккумулятора.

USB-C — это еще не гарантия быстрой зарядки

Многие ошибочно полагают, что если зарядное устройство имеет разъем USB-C, то оно автоматически поддерживает все современные технологии.

На самом деле USB-C — это только тип разъема. Внутри зарядного устройства могут использоваться разные стандарты передачи питания. Именно поэтому два адаптера с одинаковым портом могут заряжать один и тот же телефон с совершенно разной скоростью.

Какие смартфоны поддерживают PPS

Сегодня технологию PPS используют многие современные Android-смартфоны, в частности:

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Samsung Galaxy;

Google Pixel;

отдельные модели OnePlus;

некоторые смартфоны Motorola;

другие устройства с поддержкой USB Power Delivery PPS.

Если телефон поддерживает PPS, но зарядное устройство — нет, смартфон все равно будет заряжаться. Однако максимальная скорость зарядки может быть недоступна.

Как проверить, поддерживает ли зарядка PPS

Перед покупкой внимательно прочтите характеристики.

На упаковке или в описании товара должны быть отметки:

PPS;

USB PD 3.0 или более новая версия;

Programmable Power Supply.

Если производитель не упоминает PPS, велика вероятность, что зарядное устройство работает только с обычным Power Delivery.

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Стоит ли переплачивать за зарядное устройство с PPS

Если вы пользуетесь современным смартфоном Samsung, Google Pixel или другим устройством с поддержкой PPS — однозначно да.

Вы получите:

быстрее заряжание;

меньший нагрев корпуса;

более эффективное использование энергии;

меньшая нагрузка на аккумулятор.

Особенно это актуально сейчас, когда большинство производителей больше не комплектуют смартфоны зарядными устройствами, и пользователям приходится самостоятельно выбирать адаптер питания.

Не все зарядные устройства USB-C одинаковы. Хотя внешне они могут выглядеть идентично, поддерживаемые технологии оказывают существенное влияние на скорость, безопасность и эффективность зарядки.

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Если вы приобретаете новое зарядное устройство, обращайте внимание не только на мощность в ваттах, но и на наличие поддержки PPS. Именно эта функция позволяет современным смартфонам заряжаться максимально быстро и бережнее относиться к аккумулятору.

FAQ

Что такое PPS в зарядном устройстве?

PPS (Programmable Power Supply) — это технология в пределах стандарта USB Power Delivery, позволяющая зарядному устройству автоматически регулировать напряжение и силу тока в зависимости от потребностей смартфона. Это обеспечивает более быструю, эффективную и безопасную зарядку.

Нужен ли PPS для быстрой зарядки?

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Если ваш смартфон поддерживает PPS, то да. Без совместимого зарядного устройства телефон может заряжаться медленнее, даже если адаптер имеет высокую мощность. Именно поддержка PPS позволяет многим современным моделям Samsung, Google Pixel и другим Android-смартфонам достигать максимальной скорости подзарядки.

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