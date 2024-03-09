Когда закончится наступление России и будут ли оккупанты иметь успех - предсказания экстрасенса

Людмила Хомутовская считает, что наступление окупантов будет продолжаться еще несколько месяцев.

Экстрасенс и торолог Людмила Хомутовская считает, что наступление России будет продолжаться всю весну, только в конце его удастся остановить.

Об этом она рассказала на ютуб-канале "ТОР".

Людмила Хомутовская отметила, что ситуация на фронте весной будет очень сложной. Оккупанты пойдут в наступление и даже будут продвигаться. Только в конце весны будут хорошие новости.

"В начале весны ситуация будет тяжелой, враг будет продвигаться. И только в конце будут хорошие новости. Если мы берем о негативе, то сейчас есть активность врага. Мы будем видеть, что накапливаются где-то военные. Фронт пока будет сверхтяжелым. Здесь основная задача - остановить. Остановят ли ВСУ? Да, остановят", - сказала Хомутовская.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, победительница "Битвы экстрасенсов" назвала точную дату, когда ситуация в Украине улучшится

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