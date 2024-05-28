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Когда закончится наступление России: известный астролог назвал самый страшный месяц на фронте

Когда закончится наступление России: известный астролог назвал самый страшный месяц на фронте

Астролог ответил, как закончится наступление России / Фото: Associated Press

Астролог ответил, когда будут самые трудные бои.

Известный астролог Алакх Ниранжан считает, что 25 мая заканчивается тяжелый период в Украине. Он также уверен, что Украина победит Россию.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Прогноз плюс".

Астролог считает, что до 25 мая у россиян были шансы на успех во время наступления на Украину, однако он заверил, что тяжелый период в истории нашего государства заканчивается. Он отметил, что не стоит бояться нового российского наступления. 

«Поэтому не стоит бояться, что повторится что-то такое. Наоборот - Украина выстоит. Но по картам, самые страшные бои выпадут именно на июль. Украина их перемелет и получит первую весомую победу. И с тех пор Россия будет делать все возможное, чтобы начать переговоры, потому что будет понимать - Россия слабеет", - сказал Алакх Ниранжан. 

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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