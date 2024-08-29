Когда закончится война в Украине: астролог назвал год и ответил, вернет ли Россия оккупированные территории

Астролог Владимир Бадиян считает, что война в Украине может продолжаться еще до 2027 года. По его мнению, это крайняя дата окончания боевых действий.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Бадиян говорит, что Украина не сможет вернуть все оккупированные территории.

"Сейчас у нас будет очень тяжелая фаза войны. Осень. И вернем ли мы все территории? То на данный момент - это фантастика. Нет предпосылок, чтобы Россия отдала Крым. Но распределение такое, что мы таки будем контролировать Крым и нам отдадут Крым. Но у него будет особый статус - он будет не украинский и украинский, но не российский. Другие территории будут нейтральной зоной. Их будет контролировать Россия и что-то мы. В таком статусе они могут пробыть лет 10. Война же окончательно закончится в 2026, крайний срок - 2027 годах", - сказал астролог.

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