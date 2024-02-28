Когда закончится война в Украине: астролог озвучила неожиданный прогноз

Астролог Яна Тимощук рассказала, когда может закончиться война в Украине. По ее прогнозу это может произойти еще в 2024 году.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

Астролог считает, что шанс окончить войну может быть уже через 9 месяцев. По ее мнению, РФ из-за внутренних проблем может согласиться на мирные переговоры.

"В целом ближайшее время будет напряженным, потому что будут большие иллюзии, обман, будет раскрыта вся информация. Идет информация о массовых смертях власти. Что-то будет происходить в России, что приведет к трансформации", — считает Яна Тимощук.

Также астрологиня добавила, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может готовить операции, которые будут иметь военный успех.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс говорил, что война России против Украины может завершиться в 2025 году.

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