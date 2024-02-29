Когда закончится война в Украине, будет ли "Майдан" и смена власти: астролог смутил прогнозом на 2024 год

Ведичный астролог, хиромант, психолог, специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян дал прогноз до конца 2024 года. Он считает, что в марте возможны хорошие новости, а если Украина получит 80% нужного оружия, война закончится уже весной 2025 года.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астролог отметил, что 2024 год условно будет делиться на части.

"Первый момент - весна и лето. Здесь не будет много вооружения, весной может быть большое разочарование. Что-то возможно произойдет на поле боя. Возможно давление и это не хорошо отразится на Украине. Это может произойти в апреле-мае. Но это событие объединит Украину. Я думает, что Авдеевку наши начнут отжимать. Март даст нам также и хорошие события. Нам дадут вооружение и снаряды. Мы будем на левобережье давить. Это может быть даже продвижение. Но этот год для нас - это самое дно. Очень сложный год", - считает Владимир Бадиян.

По мнению астролога, осенью может быть что-то похожее на Майдан.

"Но это будет не так масштабно, а какие-то точечные акции протеста. Закон о мобилизации примут, но самое важное сейчас помощь от США. Потому что это очень взаимозависимо", - сказал он.

Также Владимир Бадиян спрогнозировал окончание войны и выборы президента в Украине. Астролог отметил, что война может заканчиваться поэтапно, а РФ прекратит наносить ракетные удары, если Украина будет иметь свое дальнобойное оружие.

"К концу 2024 года должны дать 80% того вооружения, что нам нужно. Будет большая активация. Тогда окончание войны можно ожидать весной 2025 года. Если оружия не дадут, то война закончится 2026-2027 годов, что вероятно. Этот год - год трансформации. Должна быть смена власти, смена среди военных, что мы уже увидели - отставка Залужного. И смена президента тоже произойдет, но не в этом году. Это может произойти в 2025 году. Будет трансформация судебной системы", - считает он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астролог Влад Росс говорил, что война России против Украины может завершиться в 2025 году.

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