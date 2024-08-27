Когда закончится война в Украине: характерник предсказал важное событие

"Хорс" считает, что на фронте произойдет еще один переломный момент.
Характерник Виктор Шелкошитный "Хорс" считает, что в сентябре будет еще один перелом в войне, после чего она закончится.
Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Характерник считает, что после еще одного перелома на фронте война начнет заканчиваться.
"На следующий месяц будет еще один перелом в этой войне и дальше она должна быстро закончиться", — сказал Виктор Шелкошитный.
Характерник считает, что приграничные российские регионы уже через 2-3 года "попросятся в состав Украины". Он подразумевает жителей Белгородской, Курской и Ростовской областей.
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