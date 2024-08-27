"Хорс" считает, что на фронте произойдет еще один переломный момент.

Характерник Виктор Шелкошитный "Хорс" считает, что в сентябре будет еще один перелом в войне, после чего она закончится.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

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Характерник считает, что после еще одного перелома на фронте война начнет заканчиваться.

"На следующий месяц будет еще один перелом в этой войне и дальше она должна быстро закончиться", — сказал Виктор Шелкошитный.

Характерник считает, что приграничные российские регионы уже через 2-3 года "попросятся в состав Украины". Он подразумевает жителей Белгородской, Курской и Ростовской областей.

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