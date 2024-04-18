Когда закончится война в Украине: известный астролог Влад Росс назвал точную дату

Известный астролог Влад Росс предположил, что окончание войны в Украине до 5 ноября невозможно. Он подчеркнул, что война может завершиться в мае 2025 года.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Астролог Влад Росс считает, что война будет продолжаться до ноября 2024 года, возможно, она закончится в 2025 году.

"Никакого окончания войны до 5 ноября невозможно. От слова совсем. 25.05.2025 года — я убежден, что такая цифра может свидетельствовать об окончании войны. В этот день она может закончиться с точки зрения нумерологии. Возможно, даже не 25 мая, но в мае В 2025 году. Поэтому я не верю в перемирие", — сказал Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог удивил предсказанием об окончании войны в Украине.

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