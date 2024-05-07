Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала единственное условие

Победительница "Битвы экстрасенсов", таролог Яна Пасинкова считает, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока Россия не потерпит поражение и испугается. Она подчеркнула, что только при таких условиях возможна спокойная жизнь.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что у России и дальше есть цель уничтожить Украину и украинцев.

"План у них один - это уничтожение нашей земли, нашей нации, наших людей. В любом случае - мира, перемирия. План у них обойти любые договоренности. Пока они не отхватят заслуженных зві**юлей, пока они не поймут, что на любую силу есть противосила, без этого они ничего не поймут. А если это произойдет - они испугаются и будут сидеть тихо 8-10 лет", - сказала она.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела вспышку загадочной болезни в РФ.

Читайте также: