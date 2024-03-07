Когда закончится война в Украине: победительница "Битвы экстрасенсов" назвала переломный год

Победительница "Битвы экстрасенсов", тарологиня Яна Пасынкова считает, что 2024 год будет переломным годом для Украины. Она считает, что речь может идти о мирном договоре.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

Таролога спросили, правда ли это, что 2024 год может стать переломным для Украины. Тогда она раскинула карты Таро и ответила, что возможно сейчас обсуждается мирный договор.

"Договор уже обсуждается. Этот год уже переломный, потому что договариваются за нас с вами. Договоренности пока звучат так, что с одной стороны - вы перестаете защищать какую-то территорию, а взамен на это - мы перестаем наступать. Мы с вами увидим, что это будут за договоренности. Насколько это будет классный план для нас с вами, для нашего безопасного будущего? Нет, не будет. Пока что с этими договоренностями. Но этот год действительно поворотный для нас с вами. Дальше будем смотреть", - сказала Яна Пасынкова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, тарологиня Яна Пасинкова предупредила о опасных днях до конца 2024 года. Она считает, что оккупанты могут проводить обстрелы именно в начале месяца.

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