Когда закончится война в Украине: ясновидящий назвал точный год и удивил предсказанием

Ясновидец Валерий Шатилович считает, что война в Украине закончится в 2026 году. Он предполагает, что только через два года может улучшиться ситуация в Украине.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Поговорим".

"Я вижу дату - 2026 год. Весь 2024 и 2025 годы - это тяжелые годы, когда слышны звуки оружия, напряженности. То есть лучше станет не сразу везде. Но в 2026 году будет облегчение. У меня очень большие надежды", - сказал Шатилович.

Он добавил, что в 2024 году война будет продолжаться.

"Наша война не похожа на Вторую мировую. И Украина не захватит Москву. Таких желаний у нас нет. Решение войны будет происходить по-другому. В 2026 году могут прекратиться боевые действия. Это может произойти не в начале, а в середине 2026 года", - сказал он.

По мнению ясновидца, в 2024 году - будут продолжаться обстрелы Украины, в 2025 году может начаться "движение к миру".

Он заявил, что в 2024 году Украине может прийти оружие, а в 2025 году - возможно контрнаступление ВСУ. Он предполагает, что оккупанты и дальше будут обстреливать Украину и пытаться уничтожить ресурсы Украины.

"2026 год не будет легким. Будут проблемы, но можно говорить об остановке боевых действий", - сказал он.

Ясновидящий добавил, что он был бы рад ошибиться и чтобы война закончилась быстрее.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-таролог Мария Тиха считает, что Россия не победит в войне против Украины. Она предполагает, что во время войны РФ может даже потерять свою территорию.

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