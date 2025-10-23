Когда Земля станет непригодной для жизни: ученые назвали точную дату конца света

Солнце сожжет Землю через миллиард лет

Совместное исследование ученых Университета Тохо в Японии и NASA, основанное на компьютерном моделировании, определило потенциальную дату исчезновения жизни на Земле, которая станет настоящим концом света . Проведя 400 тысяч симуляций на суперкомпьютере NASA, ученые пришли к выводу, что наша планета будет разрушена Солнцем из-за его расширения и интенсивного излучения.

Точная дата конца света

В отличие от древних пророчеств об апокалипсисе, научный прогноз основывается на жизненном цикле и эволюции Солнца . Со временем Солнце будет расширяться и излучать все больше тепла, что сделает поверхность Земли непригодной для жизни.

Суперкомпьютерные симуляции показали, что жизнь на планете – как человеческая, так и микробная – прекратит свое существование в 1 000 002 021 году , то есть чуть раньше, чем через один миллиард лет.

К этому времени, по прогнозам, поверхность Земли станет настолько горячей, что даже самые стойкие формы микробной жизни не выживут. К этому времени океаны испарятся, а слой атмосферы станет тоньше в десять раз.

В течение многих лет продолжительность жизни биосферы Земли обсуждалась на основе постоянного увеличения яркости Солнца», – отметил ведущий автор исследования Казуми Озаки.

Предыдущие оценки предполагали, что Земля просуществует два миллиарда лет, но новое исследование сократило этот срок в два раза.

Ранние признаки конца, которые мы видим уже сегодня

Хотя глобальная катастрофа ожидается примерно через миллиард лет, ученые отмечают, что человечество может исчезнуть гораздо раньше . Ухудшение качества воздуха и повышение температуры сделают планету непригодной для нашего существования.

Ученые уже сегодня обнаружили ранние признаки , указывающие на приближение планеты к гибели, и все они связаны с изменениями климата и активностью Солнца:

Усиление солнечной активности: Солнечные бури и корональные выбросы влияют на магнитное поле Земли и приводят к уменьшению атмосферного кислорода. Ускорение изменений климата: Это приводит к рекордным глобальным температурам, таянию ледниковых шапок и повышению уровня моря.

Хотя климатические изменения продолжаются столетиями, они становятся все более вызванными деятельностью человека и ускоряют естественные процессы из-за сжигания ископаемого топлива и вырубки лесов.

