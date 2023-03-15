Когда ждать массированных ракетных ударов: экстрасенс предрек новые атаки России

По словам Романа Шептицкого, россияне чувствуют, что им приходит конец, и хотят напоследок наделать беды.

Россия готовит новый массированный ракетный удар. И, вероятнее всего, он не будет последним.

Об этом предупредил экстрасенс и таролог Роман Шептицкий, сделав расклад карт Таро.

"Они попытаются совершать повторные массированные атаки ночью, но сейчас им нужно собрать ресурс, который может занять от шести дней до двух недель максимум", — заявил он.

Цель россиян – загнать людей в угол, показать свою определенную силу, они планируют некую диверсию и теракты, особенно в ночное время, отметил таролог.

По словам экстрасенса, россияне стремятся навести максимальный страх и ужас на украинцев, чтобы они отчаялись, однако им не удастся этого сделать, ведь после каждой новой атаки украинцы только больше сплочаются.

"Они чувствуют, что им приходит конец, окончательный. И хотят напоследок наделать беды. Время нечисти заканчивается. Каким бы сильным не было зло, добро всегда побеждает", — резюмировал Шептицкий.

Напомним, экстрасенс Мария Тихая рассказала, что весной 2023 года ситуация на фронте обострится. По ее словам, оккупанты продолжат обстреливать украинские города и постараются открыть еще один фронт.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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