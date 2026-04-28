Кого комары кусают чаще всего: ученые объяснили "вкусовые предпочтения" насекомых

Комары выбирают своих жертв не случайно / © Associated Press

Ученые подробно объяснили причины, по которым кровососущие комары кусают одних людей значительно чаще других. Оказалось, что насекомые тщательно выбирают мишень для укуса, ориентируясь на целый ряд генетических, физиологических и поведенческих факторов.

Что именно привлекает этих летающих вредителей и как правильно распознать их укусы, пишет Ladbible.

Главные факторы привлекательности

По словам профессора энтомологии Университета Флориды Джонатана Дея, важнейшим ориентиром для насекомых является количество углекислого газа, производимого человеком. Люди с высоким уровнем метаболизма выделяют его в гораздо больших объемах, что мгновенно делает их главной целью для кровососов.

«Чем больше вы его выделяете, тем привлекательнее вы для этих членистоногих», — объяснил действие углекислого газа профессор Дэй.

Кроме этого, комаров привлекают и вторичные подсказки: выделение молочной кислоты через кожу, повышенная температура тела и даже ношение темной одежды, на фоне которой силуэт становится более контрастным.

Дерматология Кливлендской клиники Мелисса Пилианг также отмечает, что вероятность быть укушенным увеличивают физические нагрузки, употребление алкогольных напитков, избыточный вес и беременность. Кроме того, ряд исследований подтверждает, что наиболее предпочтительной для этих вредителей является кровь первой группы (тип О).

Особенности укусов и скрытая опасность

Всего в мире насчитывается более 3500 видов комаров. Хотя они отличаются между собой, их объединяет наличие шести кавычек, крыльев и длинного хоботка, которым они прокалывают кожу. Характерным признаком их приближения является высокочастотный писк, который часто выдают насекомые прямо у уха.

Интересно, что человеческую кровь пьют исключительно самки, хотя обычно эти насекомые питаются нектаром растений. Во время укуса самка впрыскивает под кожу слюну, на которую организм реагирует как на аллерген. Тело начинает интенсивно производить гистамин, что и влечет за собой знакомое всем покраснение, отек и неприятный зуд в центре прокола.

Большинство комариных укусов является лишь временной неприятностью, однако важно помнить, что эти насекомые являются печально известными переносчиками смертельно опасных инфекций, таких как малярия и лихорадка денге.

Напомним, ученые обратили внимание на случаи появления лихорадки денге в нетипичных регионах , в том числе в США. По их выводам, эта болезнь больше не является исключительно «тропической», ведь более теплый климат и более частые ливни создают благоприятные условия для комаров-переносчиков.

