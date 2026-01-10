Кого называют "швагром" в украинской семье: подробности от языковедов

Семья / © iStock

Украинская система названий родственных связей чрезвычайно разветвленной и точной. Кроме кровных родственников, в нашем кругу общения появляются люди, с которыми нас объединяет брак. И если слова «теща» или «свекровь» знают все, то термин «швагро» часто вызывает путаницу.

Об этом пишет «24 Канал».

Часто украинцы путают «швагра» со «свояком». Однако это слово более универсально и может заменять несколько понятий сразу.

Согласно академическим словарям украинского языка, шурином называют:

Брат жены или мужа. Мужчины сестры. Мужчины свояченицы (сестры жены).

Происхождение и вариации

Этимология слова указывает на его западные корни. Оно происходит из немецкого языка (Schwager — брат жены или муж сестры). В украинскую лексику, скорее всего, этот термин попал из-за польского языка.

Слово прочно закрепилось как в литературном языке, так и в народной речи, став общим названием для родственника через брак. В зависимости от региона Украины можно услышать разные диалектные варианты этого слова, которые отличаются ударением или произношением, однако обозначают ту же личность:

швагер;

швагор;

швагро́;

шовгор;

швагерка.

Несмотря на то, что некоторым это слово может показаться устаревшим или диалектным, оно остается активной частью живого общения и помогает четко разграничить семейные статусы без объяснений.

Напомним, среди украинцев растет интерес к диалектизмам, активно обсуждаемым в соцсетях. Одним из таких слов является «пьец» — распространенный на западе Украины, в частности в Галиции, разговорный диалектизм, означающий печь для отопления или приготовления пищи.

Слово зафиксировано в украинских словарях как нормативное и польское происхождение (от piec). Во Львове «пьецем» традиционно называли большую кафельную печь, а само слово дало начало ряду устоявшихся выражений, которые и сейчас используют в бытовом речи.