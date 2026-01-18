- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 769
- Время на прочтение
- 3 мин
Кого не вытеснит ИИ: список профессий, которые переживут технологическую революцию
Искусственный интеллект стремительно меняет рынок труда, однако ряд профессий останется востребованным надолго. Эксперт назвал 11 сфер, где человеческий фактор не сможет заменить алгоритмы.
Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, ряд профессий будет оставаться востребованным на рынке труда еще много лет.
Об этом заявил генеральный директор рекрутинговой компании Reed Джеймс Рид в колонке This Is Money.
По его словам, хотя искусственный интеллект способен автоматизировать часть процессов, он не может полностью заменить человеческие качества – эмпатию, критическое мышление, интуицию и ответственность. Именно эти навыки остаются ключевыми для многих отраслей.
Сфера здравоохранения и социальной помощи
Рид подчеркнул, что ИИ может трансформировать медицину, однако "человеческий фактор" останется незаменимым. Уход за пожилыми людьми, людьми с инвалидностью и уязвимыми группами требует сочувствия и эмоционального интеллекта, которые алгоритмы не способны воспроизвести.
Учителя
Несмотря на развитие образовательных технологий, ИИ не способен полностью заменить педагогов. Учащиеся нуждаются в поддержке, живом общении и наставничестве, а также индивидуальном подходе в сложных учебных ситуациях.
Рекрутеры и HR-консультанты
Искусственный интеллект может помогать с анализом резюме, но окончательные решения по кандидатам и построению карьер требуют человеческой интуиции, отраслевых знаний и нравственной ответственности.
Специалисты по кибербезопасности
Хакеры постоянно меняют тактики, поэтому специалисты по кибербезопасности должны мыслить стратегически и быстро адаптироваться к новым угрозам. По словам Рида, именно человеческий анализ остается критически важным.
Парамедики и работники экстренных служб
ИИ может помогать с диагностикой, но физическое реагирование на чрезвычайные ситуации, принятие решений в кризисных условиях и сочувствие остаются исключительно человеческими функциями.
Рабочие профессии
Электрики, сантехники, столяры и прочие мастера не потеряют актуальность из-за необходимости работы в реальной среде. Более того, спрос на них будет расти из-за развития "зеленой" энергетики и модернизации инфраструктуры.
Оценщики жилой недвижимости
Оценка имущества требует профессионального суждения и ответственности. Рид подчеркнул, что ИИ не может нести юридическую или нравственную ответственность за такие решения.
Агенты по недвижимости
Несмотря на автоматизацию оценки жилья, покупка недвижимости остается важным жизненным решением, где клиенты ожидают персонального подхода и консультаций.
Работники сферы гостеприимства
В ресторанах и отелях технологии все активнее используются, однако клиенты и дальше ценят живое обслуживание, особенно в сегменте премиум-услуг.
Предприниматели
Искусственный интеллект может стать инструментом для бизнеса, но не способен заменить предпринимательское мышление, готовность рисковать и создавать новые идеи с нуля.
Няни и воспитатели детских садов
Развитие детей раннего возраста невозможно без живого общения, игры и эмоционального контакта. По словам эксперта, машины не способны заменить теплоту человеческого взаимодействия и доверие.
Таким образом, Джеймс Рид отмечает: искусственный интеллект не вытеснит профессию, где ключевую роль играют человеческие ценности, ответственность и взаимодействие.
