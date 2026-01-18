Кого не вытеснит ИИ: список профессий, которые переживут технологическую революцию

Искусственный интеллект / © Pixabay

Несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, ряд профессий будет оставаться востребованным на рынке труда еще много лет.

Об этом заявил генеральный директор рекрутинговой компании Reed Джеймс Рид в колонке This Is Money.

По его словам, хотя искусственный интеллект способен автоматизировать часть процессов, он не может полностью заменить человеческие качества – эмпатию, критическое мышление, интуицию и ответственность. Именно эти навыки остаются ключевыми для многих отраслей.

Сфера здравоохранения и социальной помощи

Врач / © Associated Press

Рид подчеркнул, что ИИ может трансформировать медицину, однако "человеческий фактор" останется незаменимым. Уход за пожилыми людьми, людьми с инвалидностью и уязвимыми группами требует сочувствия и эмоционального интеллекта, которые алгоритмы не способны воспроизвести.

Учителя

Учитель. / © Фото из открытых источников

Несмотря на развитие образовательных технологий, ИИ не способен полностью заменить педагогов. Учащиеся нуждаются в поддержке, живом общении и наставничестве, а также индивидуальном подходе в сложных учебных ситуациях.

Рекрутеры и HR-консультанты

HR-консультант / © Pexels

Искусственный интеллект может помогать с анализом резюме, но окончательные решения по кандидатам и построению карьер требуют человеческой интуиции, отраслевых знаний и нравственной ответственности.

Специалисты по кибербезопасности

Кибербезопасность / © pixabay.com

Хакеры постоянно меняют тактики, поэтому специалисты по кибербезопасности должны мыслить стратегически и быстро адаптироваться к новым угрозам. По словам Рида, именно человеческий анализ остается критически важным.

Парамедики и работники экстренных служб

Пожарные / © Unsplash

ИИ может помогать с диагностикой, но физическое реагирование на чрезвычайные ситуации, принятие решений в кризисных условиях и сочувствие остаются исключительно человеческими функциями.

Рабочие профессии

Строитель / © pexels.com

Электрики, сантехники, столяры и прочие мастера не потеряют актуальность из-за необходимости работы в реальной среде. Более того, спрос на них будет расти из-за развития "зеленой" энергетики и модернизации инфраструктуры.

Оценщики жилой недвижимости

Недвижимость / © ТСН

Оценка имущества требует профессионального суждения и ответственности. Рид подчеркнул, что ИИ не может нести юридическую или нравственную ответственность за такие решения.

Агенты по недвижимости

Недвижимость / © pixabay.com

Несмотря на автоматизацию оценки жилья, покупка недвижимости остается важным жизненным решением, где клиенты ожидают персонального подхода и консультаций.

Работники сферы гостеприимства

Отель

В ресторанах и отелях технологии все активнее используются, однако клиенты и дальше ценят живое обслуживание, особенно в сегменте премиум-услуг.

Предприниматели

Бизнес / © Freepik

Искусственный интеллект может стать инструментом для бизнеса, но не способен заменить предпринимательское мышление, готовность рисковать и создавать новые идеи с нуля.

Няни и воспитатели детских садов

Воспитатель / © Pexels

Развитие детей раннего возраста невозможно без живого общения, игры и эмоционального контакта. По словам эксперта, машины не способны заменить теплоту человеческого взаимодействия и доверие.

Таким образом, Джеймс Рид отмечает: искусственный интеллект не вытеснит профессию, где ключевую роль играют человеческие ценности, ответственность и взаимодействие.

