Собака этой породы может стать монстром: милые щенки вырастают в гигантов

Кокапу. Фото: East Springs1

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Кокапу — это гибрид кокер-спаниеля и той-пуделя, который возник в США еще в 1950-х годах. Породу создали для того, чтобы получить умного, ласкового компаньона с минимальной линькой. Благодаря интеллекту пуделя и активности спаниеля, кокапу стали популярными как семейные собаки, не требующие сложного ухода за шерстью. Однако все чаще покупатели маленьких щенков сталкиваются с тем, что их «плюшевые» питомцы вырастают в гораздо более крупных собак.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Несмотря на популярность, Американский клуб собаководства и другие международные организации до сих пор не признали кокапу официальной породой. В рамках этой дизайнерской породы различают четыре размера — от самого маленького teacup до стандартного, который не должен превышать 40 см в высоту. Однако все больше владельцев сообщают, что их собаки значительно превысили обещанные размеры.

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Так, британка Китти Морс, проживающая в Нидерландах, приобрела щенка кокапу в Чешире, рассчитывая на собаку среднего размера. Но пес вырос в значительно более крупное животное с волнистой шерстью.

Похожая ситуация случилась с супругами Лиамом и Тиффани, которые отдали 2000 фунтов за щенка по имени Винни. Им обещали, что пес останется миниатюрным, но животное выросло до 32 кг. После ДНК-теста выяснилось, что Винни — это смесь пуделя и ирландского сеттера, а не кокапу.

Винни с хозяином / © ITV

Еще одна владелица, которая назвала своего пса Вафля, рассказала на шоу This Morning, что приобрела teacup-щенка, которому прогнозировали вес до 8 кг. Впоследствии Вафля вырос до 32 кг.

Собака Вафля / © ITV

Специалисты предупреждают: из-за большой популярности кокапу на рынке появилось немало недобросовестных заводчиков. Многие из них выдают другие породы за кокапу, спекулируя на моде. Поэтому эксперты советуют покупать щенков только у проверенных заводчиков, даже если это дороже. А тем, у кого вырос большой пес, советуют не отчаиваться и заботиться о животном независимо от его размера.

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Стоит отметить, что семья Бекхэмов также не смогла пройти мимо кокапу. Всего Бекхэмы имеют четырех собак: три из них породы кокер-спаниель, а одна — кокапу (помесь кокер-спаниеля и пуделя).

Напомним, власти одной из стран ввели запрет на выгул собак из-за заботы об общественном порядке и здоровье населения.

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