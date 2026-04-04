Колибри обожают "пьянство": как птицы потребляют сахар в дикой природе

Колибри / © Getty Images

Реклама

Миниатюрные колибри, известные своей невероятной быстротой и энергичностью, любят «пьянство». Так, они смакуют сладкие растворы сахара.

Об этом сообщают исследователи, наблюдавшие за поведением этих птиц в дикой природе, пишет online.ua.

В исследованиях отмечается, что колибри интенсивно питаются нектаром цветов, являющимся природным источником сахара. Однако птицы также не отказываются от искусственных сладких смесей на кормушках, где концентрация сахара может быть значительно выше естественной.

Реклама

«Эти птицы могут потреблять очень большие объемы сахара — иногда выше, чем их собственная масса тела», — рассказывают орнитологи.

Такая любовь к сладкому объясняется высокой скоростью метаболизма — колибри должны постоянно пополнять запасы энергии, чтобы поддерживать активный полет.

Ученые также предостерегают: чрезмерно концентрированные сахарные растворы могут иметь отрицательные последствия для здоровья птиц. Поэтому в природе колибри выбирают нектар с определенным соотношением сахаров, а не только сладость.

«Наша рекомендация — заботиться о сбалансированном кормлении, когда ставите подкормки для колибри во избежание вреда для их организма», — добавляют исследователи.

Реклама

Несмотря на риски, колибри продолжают удивлять ученых своей страстью к сладким и поразительным возможностям адаптации к различным условиям окружающей среды.

