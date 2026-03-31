Коллекционер волос знаменитостей отказался от живых звезд после скандала

Коллекция волос

Реклама

Американец Джон Резникофф собрал одну из самых больших в мире коллекций волос исторических фигур — однако теперь принципиально не берет образцы у живых знаменитостей.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

В его архиве – пряди волос таких известных людей, как Авраам Линкольн, Мэрилин Монро и Элвис Пресли. Коллекция принадлежит компании University Archives, которую он возглавляет.

Реклама

Джон получил этот рекорд еще в 2001 году, когда его коллекция насчитывала 115 разных образцов.

С волосами из голов Джона Ф. Кеннеди, Альберта Эйнштейна, Наполеона, короля Карла I и Чарльза Диккенса, коллекция того времени оценивалась в миллион долларов. По современному курсу это составляет около 1,8 миллиона долларов.

К тому времени только волосы Монро оценивались в 50 000 долларов.

С этого времени коллекция значительно расширилась и подорожала.

Реклама

Резникофф объясняет, что традиция собирать волосы известных людей берет начало еще от викторианской эпохи, когда вместо автографов люди просили небольшие пряди в память.

Некоторые экспонаты обладают необычным происхождением. Например, в коллекции есть прядь волос Авраама Линкольна, которая, по словам коллекционера, была изъята из раны в ночь его убийства в 1865 году и десятилетиями хранилась в семье врача.

Сначала Резникофф собирал волосы только людей, которых считал «положительными фигурами» в истории. Однако впоследствии в коллекцию попали и противоречивые фигуры, в частности Ева Браун.

Волосы из коллекции

В то же время, он отмечает, что больше не работает с живыми знаменитостями. Причиной стал инцидент с Нилом Армстронгом: коллекционер пытался приобрести прядь его волос через парикмахера, что повлекло возмущение астронавта и угрозы судебного иска.

Реклама

После этого Резникофф решил отказаться от подобной практики. «Это выглядит так, будто кто-то бегает с ножницами за знаменитостями — и это не то, чем я хочу заниматься», — объяснил он.

Сегодня коллекционер рассматривает свою деятельность как способ сберечь материальные свидетельства истории. По его словам, люди всегда стремились иметь физическую связь с теми, кем восхищаются.

Некоторые экспонаты имеют и значительную рыночную ценность. Например, прядь волос Элвиса Пресли была продана на онлайн-аукционе за более чем 115 тысяч долларов.

