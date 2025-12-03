"Колода" в воде оказалась живым существом: в канале заметили гигантского карпа

Гигантского карпа заметили в канале у Манчестера / Иллюстративное изображение

Реклама

Жители Великобритании стали свидетелями необычного явления в местном канале. То, что сначала казалось обычным бревном, плавающим на поверхности, оказалось «рыбой-монстром». Гигантский карп спокойно скользил между пришвартованными лодками, удивляя прохожих своими габаритами.

Об этом пишет What's The Jam.

«Настоящий подводный агрегат»

Огромное существо заметила Сара Мазер в канале Бриджвотер близ Стретфорда (Большой Манчестер). Женщина призналась, что не поверила своим глазам, когда «бревно» начало двигаться.

Реклама

По оценкам очевидцев, длина рыбы составляет более двух футов (около 60 см), а вес может превышать 30 фунтов (свыше 13,6 кг). Для сравнения среднестатистический карп в этих водах весит от 4,5 до 9 кг.

«Я сначала подумала, что это бревно – но нет. Это настоящий подводный агрегат. Карп такого размера – большая редкость. Мы действительно были шокированы увиденным», — рассказала Сара.

Исторические воды и рыболовные рекорды

Канал Бриджвотера, где заметили гиганта, имеет богатую историю. Он был открыт еще в 1761 году для транспортировки угля в Манчестер и стал одним из символов промышленной революции. Теперь же эти воды удивляют не промышленными достижениями, а естественными аномалиями.

Интересно, что это не первый раз канал демонстрирует подобные сюрпризы. Еще в июне этого года местный рыбак вытащил оттуда карпа весом около 11 кг. Однако новый «левиафан», заметивший Сара, выглядит еще более массивным и, вероятно, способен побить предыдущий рекорд водоема.

Реклама

Напомним, рыбак поймал в реке «монстра» , который весит больше 10-летнего ребенка. Мужчине удалось вытащить из водоема карпа, который весил 32,5 килограмма.