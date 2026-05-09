Кольцевое движение в никуда: странный объект удивил Сеть — фото
Объект, профинансированный на средства ЕС, уже стал местной диковинкой и символом незавершенных обещаний.
Между городами Венгрии Залаэгерсег и Заласентиван посреди открытого поля расположен странный кольцевой перекресток, фактически не ведущий никуда.
Необычный объект привлек внимание пользователей соцсетей и медиа из-за своего абсурдного вида, передает Oddity Central.
С высоты птичьего полета перекресток выглядит так, будто его просто «сбросили» посреди поля без продолжения дороги. На самом же деле сооружение стало следствием задержания масштабного логистического проекта.
Идею строительства объявили еще в 2021 году. Тогда власти планировали создать вблизи Залаэгерсега новый логистический центр и контейнерный терминал компании Metrans. Предполагалось, что через него товары из Адриатического моря будут быстро транспортироваться в Словакию, Чехию и Польшу без необходимости проезда через Будапешт.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о запуске проекта в феврале в 2021 году. После этого местные власти подали заявку на финансирование от Европейского Союза для строительства подъездной дороги и кольцевой развязки к будущему терминалу.
Уже к 2023 году кольцевой перекресток был полностью готов. На его строительство было использовано около 1,25 миллиона евро грантовых средств ЕС.
Однако сам логистический центр так и не начал строить. Через три года после старта проекта на месте будущего терминала до сих пор нет никаких активных работ, а перекресток продолжает стоять посреди поля без практического назначения.
Проблема состоит еще и в том, что контейнерный терминал должен быть связан с новой железнодорожной линией, но этот проект пока остается только на этапе тендера.
Даже если строительство пути начнется в ближайшее время, работы продлятся более двух лет. По предварительным прогнозам, железнодорожное сообщение может заработать не раньше 2029 года.
Пока же венгерский «перекресток в никуда» превратился в настоящую Интернет-диковину и потенциальную туристическую достопримечательность.
