Колвин-Бей в упадке: как популярный курорт превратился в город-призрак

Наиболее вероятной причиной упадка курорта считают строительство двухполосной дороги А55, которая отрезала центр города от пляжа и набережной.

Британский курорт Колвин-Бей переживает серьезный спад: местные жители покидают город, а магазины и бизнес один за другим закрываются.

По информации The Mirror, закрытие таких сетей как Costcutter, Subway, Poundland и Boots стало лишь началом экономических трудностей региона.

Одна из жительниц, ранее руководившая собственным магазином, призналась, что теперь вынуждена работать дома, поскольку не может позволить себе отапливать коммерческое помещение, которое почти никто не посещает.

Причины упадка

Жители высказывают разные предположения о причинах такого спада. Наиболее вероятной считают строительство двухполосной дороги А55, которая отрезала центр города от пляжа и набережной. Несмотря на протесты местных, строительство было завершено, и это значительно сократило поток посетителей.

Строительство дороги отрезало центр города от пляжа и набережной Источник: North Wales Live

Закрытие крупного розничного магазина Woolworths в 2008 году тоже стало ударом для города. Один из жителей написал в Facebook:

"С такими темпами Колвин-Бей станет городом-призраком с благотворительными магазинами, несколькими пабами и бездомными на улицах".

Члены городского совета частично обвиняют в проблемах "тотальную пешеходность" центральной улицы, которая, по их словам, лишила центр города энергии. Рост онлайн-сервисов и возможность получить административные услуги дистанционно также сыграли свою роль в снижении посещаемости.

Приморский курорт Колвин-Бэй.

В городском совете обещают принять меры по возрождению города. В частности, планируется вернуть автомобили на центральные улицы, но на ограниченной территории, чтобы сохранить комфорт для пешеходов и велосипедистов. Также пустующие помещения планируют переоборудовать под жилые квартиры, чтобы стимулировать прирост населения и вдохнуть новую жизнь в Колвин-Бэй.