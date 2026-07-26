Комаров можно отпугивать с помощью туалетной бумаги: как работает простой способ

Комар / © из соцсетей

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Обычный рулон туалетной бумаги можно использовать в качестве основы для домашнего средства против комаров. Однако отпугивает насекомых не саму бумагу, а нанесенное на нее эфирное масло.

Об этом рассказывает Egeszseg Kalauz.

Для этого на рулон советуют нанести несколько капель масла лимонного эвкалипта, цитронелл, лаванды, мяты или герани. Бумага будет постепенно впитывать и распространять аромат в помещении.

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Рулон можно поставить возле открытого окна, балконной двери или в комнате, где люди проводят больше времени вечером. В большом помещении может потребоваться несколько таких источников запаха.

Одним из самых эффективных природных средств считается масло лимонного эвкалипта. Цитронеллы, лаванда, мята и герань также могут отпугивать комаров, однако их действие обычно менее длительно.

Запах эфирного масла сохраняется в течение нескольких часов. В жару или около открытого окна она улетучивается быстрее, поэтому средство придется возобновлять один-два раза в день.

В то же время, домашний метод не обеспечивает такой надежной защиты, как проверенные репелленты с икаридином или ДЭЭТ. Его следует использовать только как дополнительное средство.

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Чтобы уменьшить количество комаров, также советуют установить москитные сетки, убрать емкости с застоявшейся водой и носить закрытую одежду на рассвете и в сумерках.

Эфирные масла могут вызывать раздражение или аллергию. Особенно осторожно их следует использовать вблизи детей, беременных, астмических и домашних животных. Неразбавленное масло не рекомендуется наносить непосредственно на кожу.

Отметим, что в жаркое время года комары становятся одной из самых неприятных проблем в квартирах. Они мешают спать, оставляют зудящие укусы и могут проникать в дом даже через небольшие щели или открытые на проветривание окна. К счастью, существует несколько действенных методов, которые помогут значительно сократить количество назойливых насекомых или полностью избавиться от них.

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