Комары нападают на людей, выслеживая их с помощью "тепловизоров" на усиках — исследование

Инфракрасные детекторы комаров расположены в их усиках, где они имеют термочувствительный белок TRPA1.

Ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре (UCSB) установили, что комары используют инфракрасное зондирование в своих усиках, чтобы выследить добычу.

Исследование ученых опубликовано в издании Nature.

Ранее было известно, что комары реагируют на углекислый газ в дыхании людей и определенные запахи тела. Команда исследователей предположила, что еще одним фактором поиска пищи может быть инфракрасное излучение.

Они разместили в клетках по 80 самок комаров, поскольку только они пьют кровь, с разнообразными фиктивными хозяевами — термоэлектрическими пластинами, CO2 в концентрации человеческого дыхания и человеческих запахов — и наблюдали за их поведением.

Некоторым комарам давали термоэлектрическую пластину, настроенную на среднюю температуру человеческой кожи 34 градуса Цельсия, которая также служила источником инфракрасного излучения. Другие были настроены на температуру окружающей среды 29,5 °C — температуру, которая, как известно, нравится комарам, но не излучает инфракрасное излучение.

Каждый из этих сигналов в отдельности — CO2, запах или инфракрасное излучение — не вызывал у комаров интереса. Но очевидная жажда крови насекомых увеличилась вдвое, когда к установке, содержащей только CO2 и запах, добавили инфракрасный фактор.

“Отдельный сигнал сам по себе не стимулирует активность поиска хозяина. Только в контексте других сигналов, таких как повышенный уровень CO2 и запах человека, инфракрасное излучение имеет значение", – говорит нейробиолог Крейг Монтелл из UCSB.

Исследователи также подтвердили, что инфракрасные сенсоры комаров расположены в их усиках, где они имеют термочувствительный белок TRPA1. Когда они удалили ген этого белка, комары не смогли обнаруживать инфракрасное излучение.

Результат этого исследования объясняет, почему комаров особенно привлекает открытая кожа и почему свободная одежда, через которую рассеивается инфракрасное излучение, является эффективным средством защиты от них.

"Наше исследование углубляет понимание того, как комары нападают на людей, и открывает новые возможности для контроля за передачей болезней, переносимых комарами", — подчеркнул молекулярный биолог Калифорнийского университета Николас Дебобьен.

Напомним, в Европе растет заболеваемость лихорадкой денге, которую переносят комары. Инвазивный вид комаров был обнаружен в 13 странах Европы, в том числе во Франции, Румынии, Венгрии, а также в аннексированном Россией Крыму.

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