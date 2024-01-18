Комикс о "Человеке-пауке" продали на аукционе за рекордную сумму: в чем его особенность и какая цена

Его выпустили в 1963 году.

Редкая копия "Удивительного Человека-паука №1" (The Amazing Spider-Man №1) марта 1963 года была продана на аукционе за рекордные 1,38 миллиона долларов.

Об этом пишет upi.com.

Этот выпуск, в котором рассказывается о первой встрече "Человека-паука" с Фантастической четверкой, является одним из двух экземпляров, получивших оценку "Почти новый/Новый 9,8" от Certified Guaranty Company.

Копия The Amazing Spider-Man №1 / Фото: Heritage Auctions

Комикс, выпущенный всего через семь месяцев после дебюта персонажа в Amazing Fantasy No. 15, был продан на аукционе Heritage Auctions. Цена стала самой высокой, когда-нибудь заплаченной за экземпляр. Предыдущий рекорд, проданный в июле в 2023 году, составил $520 380.

В лот также входила копия Superman No. 1, проданная за 2,34 миллиона долларов, и копия комикса All Star Comics № 8 1942 года, где впервые появилась "Чудо-женщина". Ее продали за 1,5 миллиона долларов.

Напомним, "первое" письмо, отправленное с маркой, продадут на аукционе. Его цена до 2,5 млн долларов.

Читайте также: