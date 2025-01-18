Коммунальщики нашли пакет с валютой и выбросили в мусор: как все закончилось

Человек, потерявший валюту, поблагодарил честных коммунальщиков и вручил им по 1000 грн.

В городе Шостка Сумской области местные коммунальщики обнаружили пакет, полный евро. Приняв находку за сувенирные деньги, они выбросили ее в мусор.

Об этом случае, якобы произошедшем 16 января,сообщает местное издание shostka.info.

Как сообщили источники издания, вскоре владелец пакета, в котором было 6 тысяч евро, обнаружил пропажу и приступил к поискам, обратившись к коммунальщикам.

В коммунальной службе мужчине объяснили, что мусор уже вывезли на свалку. Приехав туда, после тщательных поисков он нашел утраченный пакет и все деньги оказались на месте.

Говорят, на радостях он не просто поблагодарил честных коммунальщиков, но и вручил им по 1000 грн.

В полиции сообщили, что заявлений об исчезновении пакета с 6 тысячами евро к ним не поступало.

Напомним, ранее в итальянском городе Монтебеллуни на севере страны 80-летняя женщина выбросила старый матрас, забыв, что спрятала в нем 50 тысяч евро.

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