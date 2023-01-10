Комнатные растения начнут активно расти: капли с витаминами, в которых нуждаются цветы в горшках

Комнатные растения также нуждаются в некоторых витаминах, чтобы расти и развиваться. Что нужно цветам, чтобы они радовали глаз? Читайте в материале ТСН, чем поливать вазоны, чтоб они быстро расли.

В Telegram-канале "Цветы и растения" рассказали, какими витаминами поливать комнатные растения, чтобы они начали рост даже зимой.

Цветам в горшках нравятся витамины группы В. Они хорошо влияют на растения, ускоряют в них обмен веществ, помогают укрепить корни, поэтому цветы лучше растут и развиваются.

Какие именно витамины являются стимуляторами роста для вазонов.

Витамин В1 – нужен растениям, чтобы помочь им лучше пережить стрессовые условия, также стимулирует рост. Чтобы подкормить вазон, нужно развести в 1 литре воды 1 мл витамина.

Витамин В3 (никотиновая кислота) – главная помощь, если нужно реанимировать растение. Приготовляется раствор так же (на 1 литр воды 1 мл витамина), но можете добавить еще В1 или В6 для дополнительного стимулирования развития.

Витамин В6 – для стимуляции иммунной системы растений. Если у вас есть больные или ослабленные цветы, такой раствор поможет улучшить их состояние и внешний вид. Готовится раствор в таких же пропорциях, как В3 и В1.

Витамин В12 – важный компонент в процессе выработки хлорофилла, помогает активировать рост и обмен веществ. Также на 1 литр воды требуется всего-навсего 1 мл витамина, и можете опрыскивать вазоны.

Витамин С (аскорбиновая кислота) – этот витамин нужен растениям, чтобы они могли сопротивляться различным заболеваниям в зимний период. То есть выполняет ту же роль, что и в человеческом организме. А еще аскорбиновая кислота нужна, чтобы бороться с хлорозом. Пропорции раствора остаются такими же.