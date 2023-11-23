Компания Apple отказалась от одной из основных технологий: стало известно, что изменится в смартфонах

В последний раз эта технология встречалась в iPhone SE 2022 года.

Компания Apple отказалась от одной из основных функций в смартфонах. Так, больше в мобильных устройствах не будет использоваться технология Touch ID.

Об этом пишет портал MacRumors.

Как уже отмечалось, компания уже отключила большую часть оборудования, которая использовалась для производства чипов для Touch ID. В последний раз эта технология встречалась в iPhone SE 2022 года.

Вместе с тем аналитики делают прогноз, что в следующем iPhone SE будет имплементирована более современная технология разблокировки смартфона – например, Face ID.

Напомним, что в новом iPhone 16 будет то, что решит главную проблему предыдущих моделей.

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