Компания Apple отказалась от одной из основных технологий: стало известно, что изменится в смартфонах

В последний раз эта технология встречалась в iPhone SE 2022 года.
Компания Apple отказалась от одной из основных функций в смартфонах. Так, больше в мобильных устройствах не будет использоваться технология Touch ID.
Об этом пишет портал MacRumors.
Как уже отмечалось, компания уже отключила большую часть оборудования, которая использовалась для производства чипов для Touch ID. В последний раз эта технология встречалась в iPhone SE 2022 года.
Вместе с тем аналитики делают прогноз, что в следующем iPhone SE будет имплементирована более современная технология разблокировки смартфона – например, Face ID.
Напомним, что в новом iPhone 16 будет то, что решит главную проблему предыдущих моделей.
Читайте также: