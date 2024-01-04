Компания по производству пестицидов провела храмовую церемонию в честь убитых насекомых - фото

Ежегодно японская компания по производству пестицидов Earth Corporation проводит "церемонию трансцендентности" в храме Медоди в городе Ако, чтобы почтить память насекомых, пожертвовавших своей жизнью в исследовательских целях.

Об этом пишет Oddity Central.

Чтобы проверить эффективность своей продукции, компания использует ее на различных видах насекомых в собственном исследовательском центре, и некоторые из этих насекомых неизбежно гибнут в процессе. Компания выращивает жуков, которые используют для тестирования, но это не делает их жертву бессмысленной, и чтобы показать, что она не воспринимает крошечные существа как должное, Earth Corporation проводит почетную церемонию в храме.

Церемония в честь убитых насекомых / Фото: Earth Corporation

В прошлом месяце более 60 сотрудников приняли участие в торжественной церемонии трансценденции, в которой Даоши (даосский священник) читал молитвы перед десятками фотографий мертвых насекомых. Возле храмового алтаря были размещены изображения комаров, клещей, мух, тараканов и других насекомых, и люди складывали руки в молитве, пока священник почитал их.

Томихиро Кобори, руководитель отдела фармацевтических исследований, отметил, что многие люди воспринимают принесение в жертву тысяч насекомых как нечто обычное, не признавая ценности их жертвоприношения во имя науки, но эта церемония помогает взглянуть на вещи в перспективе.

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В любой момент времени исследовательский центр выращивает около миллиона тараканов и более 100 миллионов клещей для целей тестирования, которые в конце концов приносятся в жертву здоровью и комфорту людей, поэтому, хотя японская компания процветает за счет гибели миллионов насекомых, это "не может не уважать их жертву".

Earth Corporation организует эту уникальную церемонию каждый год на протяжении последних четырех десятилетий.

Напомним, бобры вторглись на Аляску и сеют там хаос. Бобровые пруды размораживают вечную мерзлоту, соответственно выделяющую метан, один из самых мощных парниковых газов.

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