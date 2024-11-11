Компания шокировала, напечатав на упаковках детских кукол ссылку на порносайт – фото

Компания Mattel опубликовала адрес порнографического сайта на упаковке кукол, выпущенных в связи с будущим фильмом "Злая".

Об этом сообщает The Guardian.

На выходных люди начали делиться в Интернете фотографиями упаковки кукол, на которых вместо wickedmovie.com была указана ссылка на wicked.com. Адрес был напечатан на коробках для кукол Глинды и Эльфабы, главных героинь фильма "Злая", которых в экранизации сыграли Ариана Гранде и Синтия Эриво соответственно.

Компания напечатала на упаковках кукол ссылку на порносайт / Фото: Mattel

В воскресенье компания Mattel опубликовала заявление об этой ошибке.

"Компания Mattel узнала о опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, продаваемых преимущественно в США, которая имела целью направить потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com", — говорится в заявлении. "Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры для ее исправления. Родителям сообщаем, что неправильный сайт с ошибкой не предназначен для детей. Потребителям, уже имеющим этот продукт, рекомендуется выбросить упаковку или замаскировать ссылку, а также связаться с службой поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации.

Напомним, недавно в церкви на большом экране детям показали порнографию вместо слов песни. Школьники должны были спеть песню к празднику урожая, когда вместо текста гимна на экране появилась "абсолютная мерзость".

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