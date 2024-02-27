Компания создает миниатюрные модели спортивных авто, которые стоят дороже настоящих – фото, видео

Компания Amalgam, основанная в 1995 году в Бристоле, Великобритания, заслужила репутацию производителя самых точных миниатюрных копий автомобилей в мире.

Об этом пишет Oddity Central.

Поддерживая тесные отношения с ведущими производителями, такими как Ferrari, Lamborghini или Aston Martin, компания имеет доступ к исходным данным САПР и техническим чертежам автомобилей, которые они копируют, а также к их цветовым кодам и образцам. Amalgam также использует фотографии высокого разрешения и цифровые сканы, чтобы идеально воспроизвести каждый автомобиль. На создание каждой копии компании в масштабе 1:8 уходит от 250 до 450 часов кропотливой работы, отсюда и привлекательные цены, которые могут достигать 30 000 долларов в зависимости от модели.

Миниатюрные модели спортивных авто / Фото: Amalgam Collection

Недавно компания Amalgam объявила, что добавит культовый Lamborghini Countach LP400 и будущий Lamborghini Revuelto в свою и без того ошеломляющую коллекцию реплик. Первый будет выпущен серией из 199 экземпляров и, как и другие творения Amalgam, будет содержать все мельчайшие элементы оригинального автомобиля. Он может стать вашим "всего" за 18 700 долларов. Что касается Revuelto, то компания пока опубликовала лишь цифровые рендеры реплики, но ее цена уже объявлена – 16 400 долларов.

Миниатюрные модели спортивных авто / Фото: Amalgam Collection

Коллекционные произведения искусства предназначены для владельцев роскошных автомобилей, которые хотят, чтобы их ценные вещи были воспроизведены в меньшем масштабе. Фактически компания из Бристоля предлагает создавать под заказ копии любого автомобиля в масштабе 1:8, вплоть до мельчайших деталей.

Миниатюры, изготовленные по заказу, стоят немного дороже, чем модели, выпущенные ограниченным тиражом. К примеру, в то время как модель серии Revuelto стоит 16 400 долларов, изготовленная на заказ копия обойдется покупателю примерно в 23 500 долларов.

Самая дорогая копия 1:8 на сайте Amalgam – это Ferrari 250 GTO по цене 29 760 долларов. Что касается самой дорогой модели, то этот титул принадлежит копиям двух автомобилей Mercedes Формулы-1 в масштабе 1:4, каждый из которых стоит 41 145 долларов.

Напомним, выпущена первая в мире летающая монета. UFO MP-1766 – первое в мире платежное средство, которое левитирует.

Читайте также: