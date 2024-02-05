Компания создала безалкогольный спирт, который все равно делает людей "пьяными": как он действует

Компания создала безалкогольное пиво и игристое вино, которые оставляют потребителей пьяными, но не влекут ужасных последствий на следующий день.

Об этом пишет Daily Mail.

SENTIA, спиртный напиток, имитирующий действие алкоголя, но не содержащий его, был выпущен в прошлом году лабораторией GABA Labs из Хартфордшира, Великобритания.

Команда, занимающаяся напитками, возглавляемая бывшим правительственным королем по борьбе с наркотиками, профессором Дэвидом Наттом, теперь объявила о планах по расширению ассортимента своей продукции в 2024 году, который будет содержать безалкогольное пиво и игристое вино.

В то время как другие безалкогольные напитки пытаются воспроизвести вкус настоящего напитка, продукты GABA Labs содержат секретную смесь растительных компонентов, эффективно обманывающих внутреннюю химию мозга, заставляя думать, что он пьян.

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Соучредитель компании Дэвид Оррен рассказал: "У нас есть ряд продуктов, которые мы хотели бы вывести на рынок в 2024 году. Потенциально это пиво или несколько сортов пива, а также игристое вино, которые очень хорошо зарекомендовали себя во время ограниченного тестирования, которое мы провели. Существует также потенциал для некоторых готовых к употреблению газированных продуктов, но это достаточно большая возможность".

Уже доступны продукты в двух вкусах – красном и черном. Подавать их рекомендуется в чистом виде или смешать с газировкой или имбирным элем.

Точный чудо-ингредиент, имитирующий алкоголь, является тщательно держащимся в тайне секретом.

SENTIA активирует нейромедиатор в мозге, известный с научной точки зрения как гамма-аминомасляная кислота (Габа), так же, как несколько рюмок текилы, бокалы вина или бутылки лагеря.

Рецепторы Габа помогают расслабить мозг. Но в отличие от алкоголя действие SENTIA прекращается примерно через два-три приема алкоголя, а это значит, что люди не могут слишком "напиться".

Кроме того, это не приводит к накоплению в организме других химических веществ, вызывающих алкоголь и которые являются причиной похмелья.

Он также не несет в себе долгосрочных проблем со здоровьем, которые могут принести регулярное и чрезмерное употребление алкоголя, таких как рак, проблемы с печенью и ожирение.

Оррен рассказал: "Исследование Дэвида показало, что Габа является первым нейронным рецептором, который активируется алкоголем. Именно это обеспечивает первоначальное ощущение хорошего самочувствия и расслабления, которым люди наслаждаются алкоголем. Все остальное, что следует за этим, обычно оказывается не таким уж полезным. И мы стараемся избежать этого, сосредоточив внимание на Габе. Вскоре после выпуска SENTIA Red мы поняли, что можем взять некоторые ингредиенты, некоторые знания, которые мы получили от SENTIA, и фактически создать безалкогольное пиво, очень похожее на хорошо крепкое пиво. Мы показали это на выставке, даже не думая, что это нечто большее, чем разумный способ общения с публикой. Но на самом деле людям это понравилось. И мы поняли, что есть реальная возможность. Наша миссия – вывести на рынок революционный ингредиент, который можно использовать для приготовления любого напитка. Так что это наша цель номер один".

В состав SENTIA входят: магнолия, шалфей, апельсиновая цедра, звездчатый анис, женьшень, черный кардамон, чабрец, корица, зверобой, розмарин, нигерийский имбирь, гинкго, полынь и многое другое.

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Отдельные исследования, проводимые Портсмутским университетом, Эксетерским университетом и Университетом Восточного Лондона относительно эффективности "различных ингредиентов", используемых для имитации воздействия алкоголя на кишечник и мозг, также ожидаются в ближайшие три-четыре месяца.

"Мы нацелились на растения, которые, как мы знаем, производят молекулы, которые могут усиливать действие Габа", — рассказал профессор Натт, также являющийся главой отделения нейропсихофармакологии в Имперском колледже Лондона. Он был уволен с должности председателя независимого Консультативного совета по злоупотреблению наркотиками (ACMD) в 2009 году министром внутренних дел Лейбористской партии Аланом Джонсоном после того, как подготовил для Министерства внутренних дел документ, в котором утверждалось, что наркотик-экстази класса А безопаснее конного спорта. Он также рекомендовал считать каннабис, экстази и ЛСД менее вредными, чем алкоголь и сигареты.

Однако его исследования в лаборатории ГАМК сейчас сосредоточены на растениях, которые, как известно, ускоряют поглощение молекул ГАМК.

"Это важно, потому что мы хотим, чтобы SENTIA подействовала как алкоголь, достаточно быстро, мы не хотим, чтобы люди ждали по полчаса, чтобы получить эффект", – сказал он. "Поэтому мы хотим ускорить внедрение, и мы добились этого с некоторыми заводами. Во-вторых, речь идет не только о том, чтобы активные молекулы перешли из желудка в кровь, но и о попадании из крови в мозг".

Это связано с тем, что данные, опубликованные в прошлом месяце, показали, что отношение к алкоголю меняется, что означает, что Великобритания пьет на 15 процентов меньше, чем 15 лет назад.

Особенно отвращаются от алкоголя молодые люди: двое из пяти человек в возрасте до 25 лет говорят, что они не пьют. Опрос, проведенный YouGov для отраслевой организации Portman Group, показал, что количество молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, считающих себя трезвенниками, возросло с 27 до 39 процентов всего за год. Напротив, только 24 процента людей от 55 лет говорят, что они не пьют.

Тем не менее, более четверти взрослого населения Великобритании регулярно злоупотребляют алкоголем, а по оценкам правительства, только в Англии насчитывается более 600 000 человек, зависящих от алкоголя.

Напомним, в Саудовской Аравии открыли первый алкогольный магазин за более чем 70 лет. Покупать напитки могут только немусульманские дипломаты.

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