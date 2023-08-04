Компания создала пиво из переработанной воды из душа и раковин: "Очень вкусное"

В настоящее время изготовлено более 7000 банок.

Калифорнийская компания использовала свой опыт переработки воды для создания пива из сточных вод жилого дома в Сан-Франциско.

Об этом пишет CNN.

Epic Cleantec объединилась с пивоварней Devil's Canyon Brewing Co. для создания Epic OneWater Brew. Это пиво изготовлено с использованием переработанной воды из душевых, раковин и стиральных машин в Fifteen Fifty, роскошном 40-этажном доме.

"Дома по всему миру используют 14% всей питьевой воды", — сказал Аарон Тартаковский, генеральный директор и соучредитель Epic Cleantec. "Почти ни одно здание не использует эту воду повторно – вот что мы пытаемся изменить".

Пиво сейчас не продается из-за правил, запрещающих использование переработанных сточных вод в коммерческих напитках, но оно стало большим хитом на конференции по экологически безопасным строительным технологиям.

Пиво из переработанной воды из душа и раковин / Фото: instagram.com/garzaemc/

"В результате мы произвели чуть более 7000 банок, но не как коммерческий продукт, а как образовательный проект", – сказал Тартаковский. "Это должно было по-новому рассказать историю повторного использования воды. Но, честно говоря, мы не ожидали такого огромного отклика, который увидели".

Аарон добавил, что сейчас компания ведет переговоры с другими пивоварными заводами по всему миру.

"У нас есть много людей, которые просят еще пива просто потому, что это не только интересная экологическая история, но и то, что пиво действительно очень вкусное", — сказал он.

Напомним, биохакер, который тратит $2 млн в год на омоложение, рассказал об алкоголе на завтрак. Раньше это было частью его эксперимента.

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