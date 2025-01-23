Компания тайно снимала работников в туалете и размещала снимки на "стене позора" — фото

Китайская компания попала в скандал за установку камер наблюдения в туалете, чтобы увидеть, кто из работников тратит слишком много времени на перерывы в туалете, и разместить нарушителей на "стене позора". Отметим, что многие работники молча не терпят издевательства на работе. Например, одна офисная работница отсудила у начальника деньги после того, как он не поздоровался.

Об этом пишет Oddity Central.

Многие китайские компании уже давно пытаются помешать работникам проводить слишком много времени в туалете разными способами, например, устанавливая таймеры обратного отсчета на кабинках или ограничивая перерывы в туалете до одной в день.

Одна технологическая компания из города Шэньчжэнь пошла еще дальше, установив в туалетах скрытые камеры наблюдения для мониторинга активности работников, а затем посрамляя тех, кто тратил там слишком много времени, публикуя их скриншоты на всеобщее обозрение. Представитель компании Lixun Electro-Acoustic Technology Company признал, что за работниками велось наблюдение в туалете компании, но утверждал, что эта мера имела целью предотвратить расточительность времени в рабочее время.

Компания тайно снимала работников в туалете

Китайские СМИ первыми сообщили о противоречивом методе Lixun Electro-Acoustic по перерывам в работе, написав, что компания не только следит за тем, как работники посещают туалеты, но и стыдит курящих, играющих в видеоигры или просто тратящих слишком много времени во время перерыв, вывешивая их фотографии на "стене позора".

"Сотрудники проводили слишком много времени в туалете, куря или играя в игры, что создавало неудобства для других сотрудников", – пояснили в китайской компании. "Курение в туалете запрещено, и цель состоит в том, чтобы предотвратить длительное пребывание людей в ванной комнате из-за видеоигр и других видов деятельности".

Компания тайно снимала работников в туалете

Поведение компании вызвало возмущение в социальных сетях, многие пользователи обвинили ее в посягательстве на частную жизнь своих сотрудников и даже в нарушении закона, но правда заключается в том, что такая практика не новая в Китае. Несколько лет назад произошла подобная история о технологической компании в Сямэне, провинция Фуцзянь, которая также использовала камеры наблюдения для мониторинга активности в своих туалетах и препятствовала длительным перерывам в посещении туалета.

Напомним, муж ударил начальника жены лопатой посреди супермаркета. Он схватил инструмент, потому что увидел, что соперник слишком большой.

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